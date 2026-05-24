En de aras robustecer las condiciones de seguridad, salubridad y organización del espacio público de Mi Plaza Los Robles, Edumas, en articulación con diferentes entidades del orden municipal y nacional, lideró el pasado viernes 15 de mayo un operativo interinstitucional en dicho sector comercial del municipio de Soledad.

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El gerente del Edumas, Carlos Pertuz, explicó que estas intervenciones, inicialmente, buscan generar conciencia sobre la responsabilidad y los riesgos presentes en este tipo de entornos comerciales y promover prácticas seguras entre quienes desarrollan actividades económicas en la zona.

“El objetivo principal es identificar y prevenir estos riesgos. Estamos realizando visitas puesto a puesto para darle a conocer a esas personas que están ejerciendo su actividad económica sobre los riesgos a los que están expuestos, con el objetivo de que puedan realizar sus actividades de manera correcta para garantizar su seguridad y la del entorno”, declaró Pertuz.

La jornada contó con la participación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la empresa de energía Air-e, la Oficina de Gestión del Riesgo, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Salud Pública, la Personería Municipal, la empresa Aseo Especial (Interaseo), la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y el Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de Soledad; entidades que desarrollaron acciones integrales enfocadas en la prevención de riesgos y el cumplimiento de las normas vigentes.

Hallazgos del operativo

Durante el operativo se realizaron controles al espacio público y sensibilizaciones sobre la correcta disposición de los residuos sólidos por parte de Aseo Especial y el Edumas. Por su parte, la Oficina de Salud Pública identificó puestos de comida que no cumplían con el manejo sanitario adecuado haciendo un llamado de atención a los propietarios.

Simultáneamente, la Oficina de Gestión del Riesgo realizó el desmonte de un inflable que no presentó condiciones de seguridad para los niños; mientras que la empresa Air-e adelantó procesos de desconexión de 56.5 kilos de cable en conexiones fraudulentas por parte de 46 locales comerciales que sustraían energía de los postes del alumbrado público.

Como parte del equipo interinstitucional, los Bomberos Voluntarios identificaron potenciales riesgos en la ubicación y conexión de cilindros de gas usados por algunos puestos de comida a quienes se les realizó la inspección técnica y las indicaciones de seguridad.

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El Edumas realizó, además, el acompañamiento a la CRA en visitas de inspección técnica ambiental realizada en el centro comercial “Mi Placita Los Robles”, con el propósito de atender situaciones relacionadas con contaminación auditiva generada por establecimientos abiertos al público ubicados en la azotea.

Finalmente, verificaron documentación y revisión de las condiciones ambientales del sector, el uso de equipos de amplificación sonora y socialización de la normatividad vigente sobre control de ruido y convivencia ciudadana.