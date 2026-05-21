En el desarrollo de la sesión de la Comisión Sexta del Senado de este miércoles 20 de mayo la congresista Ana María Castañeda denunció que el sistema de fotomultas en el departamento de Sucre habría estado operando y generando comparendos sin contar con las autorizaciones requeridas para sancionar ciudadanos.

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Indicó que, de acuerdo con una respuesta oficial de la ANI, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sucre radicó el pasado 30 de abril de 2026 una solicitud de autorización para instalar un punto SAST en el corredor Toluviejo –Tolú, pese a que en esa zona las cámaras estarían funcionando desde hace más de un año.

“Esto genera serias dudas sobre la legalidad de la operación de algunos dispositivos de fotodetección en corredores hacia Corozal, Sampués, Toluviejo, Tolú y Coveñas, donde —según cifras conocidas públicamente— se habrían impuesto más de 32 mil comparendos y generado recaudo de alrededor de $5 mil millones”, dijo la senadora sucreña.

También recordó que en las últimas horas el Ministerio de Transporte anunció investigaciones a 37 organismos de tránsito y la revisión de más de 7,5 millones de comparendos en el país, advirtiendo que Colombia enfrenta una “crisis institucional” en el sistema de fotomultas, y entre ellas están varias secretarías de tránsito de Sucre.

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EL HERALDO conoció a través del Ministerio de Transporte que en el caso del Instituto de Tránsito y Transporte de Corozal (Imtrac), este no había tramitado el concepto técnico necesario cuando empezó a operar los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito.

Las cifras indican que la Secretaría de Tránsito de Corozal los comparendos “irregulares” impuestos por el Imtrac fueron 16.910, entre el 18 de diciembre de 2.018 y el 24 de julio de 2.019. Estos comparendos suman multas de 5.638 millones de pesos, de los cuales cobró más de 2.819 millones de pesos por 4.546 comparendos.