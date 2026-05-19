Una visita de la Secretaría de Salud de Sucre a la cárcel La Vega, de Sincelejo, logró establecer la existencia de un brote de tuberculosis en el penal.

Leer más: Accidente de tránsito mantiene cerrada parcialmente la Vía al Mar: hay múltiples heridos

De acuerdo con un informe oficial que conoció EL HERALDO, existen siete casos en la cárcel de esta enfermedad, por lo que en estos momentos hay medidas de aislamiento a esos pacientes y suministros de tratamientos.

En la visita lograron establecer que hay atención médica mediante modalidad de teleconsulta y a su vez revisaron la situación epidemiológica, identificando la presencia de siete casos de tuberculosis diagnosticados en 2026, de los cuales dos aún no contaban con solicitud formal de tratamiento al Programa Departamental, procediendo a su verificación y seguimiento.

“La alta dependencia de la atención por teleconsulta para interconsultas especializadas puede afectar la integralidad y oportunidad del seguimiento clínico”.

También evaluaron los procesos de detección, diagnóstico y seguimiento de casos y contactos, “evidenciándose debilidades en la implementación sistemática de la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, el estudio de contactos intramurales y el tamizaje oportuno de la población privada de la libertad”, dijo la Secretaría de Salud en un informe en el que exhortó al Inpec, Uspec, Fondo Nacional de PPL (Fiduprevisora) y la red prestadora de servicios, orientados a fortalecer de manera inmediata la búsqueda activa de casos y contactos, intensificar las acciones de tamizaje y diagnóstico oportuno según lineamientos del Programa Nacional de Tuberculosis, garantizar el acceso continuo y oportuno al tratamiento bajo la estrategia TDO, asegurar la presencia activa del profesional de enfermería como líder del programa y mejorar la articulación interinstitucional para el cumplimiento de la normatividad vigente.

Ver también: Falsa alarma por explosivos obligó el cierre de la Cordialidad: ya está habilitado el paso entre Barranquilla y Galapa

Finalmente la Secretaría de Salud conceptuó que existe una alta vulnerabilidad en salud pública de población privada de la libertad y el riesgo de transmisión intramural de la tuberculosis.