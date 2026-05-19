Santa Fe se jugará este martes su última oportunidad de mantenerse vivo en el Grupo E de la Copa Libertadores, cuando reciba por la quinta jornada al Platense, que de ganar en el estadio El Campín de Bogotá avanzará a los octavos de final.

La zona la lidera el Corinthians, ya clasificado, con 10 puntos, seguido de Platense con 7 y Santa Fe y Peñarol con 2 cada uno.

El cuadro cardenal, dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, vive su mejor momento de la temporada y esperan reivindicarlo ante los argentinos.

Sin embargo, ‘el León’ también es consciente de que está en un momento crucial de su temporada, pues viene de disputar el sábado el partido de ida de las semifinales de la Liga I-2026 ante Junior, con el que empataron 1-1 en Bogotá.

Para mantenerse con vida en el Grupo E, Repetto contará con el equipo que igualó ante el equipo barranquillero, que incluye al portero Andrés Mosquera Marmolejo, que hace parte de la prelista de 55 futbolistas colombianos para el Mundial de 2026; el centrocampista Daniel Torres, y el volante argentino Nahuel Bustos.

También estará el experimentado goleador Hugo Rodallega, quien suma siete goles en los últimos cinco partidos disputados y ha sido la gran figura del equipo esta temporada.

Platense, por su parte, llegará descansado al partido porque quedó eliminado en la fase regular de la liga argentina el 2 de mayo.

Su último partido fue el miércoles de la semana pasada, cuando igualó 0-0 con San Martín de San Juan, de segunda división, y le ganó 4-3 por penaltis para clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina.

Sin embargo, el entrenador Walter Zunino deberá lidiar con varias bajas que carga el equipo desde hace semanas, como la del delantero Tomás Nasif que no volverá a jugar este año; el experimentado central Víctor Cuesta, y el lateral juvenil Celías Ingenthron, que estaba siendo tenido en cuenta por el estratega.

En cuanto al resto del equipo, se perfilan como titulares el volante Franco Zapiola; el lateral Agustín Lagos, que anotó en la jornada anterior ante Peñarol, y el portero Matías Borgogno.

En el otro partido del Grupo E, Peñarol recibirá el jueves al Corinthians con el objetivo de ganar para mantenerse vivo, aunque eso dependerá de que Platense no le gane a Santa Fe el martes.