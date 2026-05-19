Dos meses, siete ciudades y un mismo objetivo: competir, sumar y seguir creciendo en el circuito internacional. La tenista atlanticense María Fernanda Herazo alista maletas para emprender una exigente gira por Brasil y Paraguay, donde competirá durante dos meses en diferentes certámenes internacionales.

La deportista, integrante del programa Atleta Apoyado de la Gobernación del Atlántico, a través de Indeportes, llega a este reto tras una preparación física y mental que le permitirá afrontar una gira que combinará cancha dura y polvo de ladrillo, en condiciones de alta exigencia competitiva.

“Me he venido preparando muy bien física y mentalmente para esta gira que será un mix entre cancha dura y polvo de ladrillo. Tengo buenas expectativas. En Brasil jugaré inicialmente tres torneos, luego voy a Paraguay con dos eventos y regreso nuevamente a Brasil con dos torneos más”, afirmó María Fernanda.

El recorrido internacional llevará a la tenista barranquillera por Brasilia, Cuiabá, Río Claro, Sao Paulo y Vacaria, en territorio brasileño; mientras que en Paraguay competirá en Asunción y Luque, escenarios donde buscará seguir sumando experiencia, puntos y buenas actuaciones en el circuito internacional.

Más allá de la competencia, María Fernanda asegura que cada torneo representa una oportunidad para seguir dejando en alto el nombre del Atlántico y de Colombia en el exterior.

“Ser atlanticense para mí es sabor, fuego. Llevar los colores de mi departamento me llena de orgullo y energía. Incluso mi raqueta es roja con blanco, los colores del Atlántico”, expresó con emoción la deportista.

El regreso a Paraguay tendrá además un significado especial para la tenista atlanticense, ya que fue allí donde alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al coronarse campeona suramericana.

“Asunción y Paraguay en general me traen gratos recuerdos por ese título que logré a nivel suramericano. Me emociona volver a un lugar donde triunfé”, comentó Herazo.

Una vez finalice esta gira internacional, María Fernanda regresará a Barranquilla para planificar el calendario competitivo del segundo semestre de 2026, que incluirá eventos nacionales e internacionales, siempre con el objetivo de seguir creciendo en su carrera y representar con orgullo al Atlántico y a Colombia.