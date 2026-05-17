Alfredo Arias, técnico de Junior, destacó la valentía y la actitud de sus dirigidos luego del empate 1-1 frente a Santa Fe, en el estadio El Campín de Bogotá, en el primer duelo de las semifinales de la Liga I-2026.

El entrenador rojiblanco explicó que la estrategia de hacer marca personal nació desde los propios jugadores y valoró la ejecución dentro del campo.

“Fueron ellos, a ellos se les ocurrió y lo hicieron muy bien. Mis jugadores, muy bien, muy valientes. Jugamos un partido que quizá en el primer tiempo pudimos haber aumentado la ventaja, pero no las concretamos. Y jugamos ante un rival que es un muy buen rival, que tienen muy buenos jugadores, que está muy bien dirigido. Entonces una jugada cualquiera o fortuita como esa (la mano que originó el penal) nos cuesta carísimo. El equipo hizo muchas cosas buenas, y bueno, ahora hay que tratar de recuperarnos para poder competir bien en la vuelta”, afirmó.

Arias lamentó no haber podido ampliar la diferencia cuando su equipo dominaba el compromiso, especialmente en la primera parte, y señaló las intervenciones del arquero cardenal como determinantes para el resultado final.

“Yo creo que nos empatan porque no pudimos hacer un segundo en el primer tiempo y porque Marmolejo tiene dos tapadas de campeonato mundial. Esa es la razón por la cual Santa Fe, en una jugada fortuita, nos empata el partido. Ojo, no digo que no mereciera, digo que Santa Fe es un equipo muy fuerte, que va, que tiene muy buenos jugadores en ataque, que está muy bien dirigido y que esa ventaja mínima no nos daba seguridad. Necesitábamos hacer otro gol para poder rematar de la mejor manera el partido”, expresó.

Sobre las modificaciones realizadas durante el encuentro, Arias reveló que varias fueron motivadas por solicitudes de los propios futbolistas debido al desgaste físico. “Casi todos los cambios que hice fue porque los pidieron los jugadores, así que fueron casi que obligados. Creo que solo uno no lo pidió, pero igual lo vi cansado. ¿Por qué puse a Herrera? Porque teníamos con amarillas a Yeison Suárez y estaba muy condicionado, y ellos habían reforzado el ataque por ese lado. Mandé a Herrera a jugar más defensivo, a Suárez lo puse un poquito más adelante y a Canchimbo le dije que se viniera a la derecha para suplir a Barrios. Lo que intenté es que esa amarilla no nos jugara en contra”, dijo.

El estratega también resaltó el rendimiento de Junior en plazas de altura y recordó varios resultados positivos obtenidos recientemente en esas condiciones. “Nosotros le ganamos a Millonarios acá, a Internacional, a Águilas en su cancha en Rionegro cuando estaba quinto, le ganamos el otro día a Once Caldas en Manizales, donde solo había perdido un partido, Todos estos partidos en altura, así que no es casualidad. Pero todo el mérito es de los jugadores, siempre lo he dicho. Este juego es de los jugadores y los jugadores hoy lo hicieron muy bien. Nos faltó el segundo gol cuando lo merecimos, no lo hicimos y luego nos expusimos a que cualquier fallo pudiera pasar lo que pasó y nos empataran”.

El técnico uruguayo insistió en que la actitud fue uno de los factores más importantes para competir en Bogotá. “Hay algo que a veces no se mide, que es la voluntad. La voluntad de una persona o de un jugador de fútbol puede a veces más que cualquier medición física o sanitaria. Mis jugadores hoy tuvieron la voluntad y la actitud de jugar el partido que jugaron, siendo solidarios, atacando cuando nos dieran los espacios, atacando las bandas, atacando por dentro, rematando desde afuera. En unas Marmolejo salvó, en otra no acertamos el tiro. Pero más que nada fue la actitud”, concluyó.