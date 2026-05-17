En el marco del Día Mundial del Reciclaje, la Alcaldía de Barranquilla reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible y de economía circular con una jornada de actividades de educación ambiental en la playa de Puerto Mocho este domingo, donde familias y turistas participaron en actividades de educación ambiental lideradas por recicladores de oficio, estudiantes universitarios y entidades distritales.

Durante este espacio, que reunió a familias, turistas, estudiantes universitarios y recicladores de oficio, la administración destacó los avances de la estrategia ‘Barranquilla Limpia y Linda’, que tiene el objetivo de promover una ciudad con un compromiso grande medioambiental y de fortalecer el trabajo con los recicladores de oficio y de la ciudadanía.

“Barranquilla ha dado importantes pasos en sostenibilidad y cuidado medioambiental. Desde la Administración tenemos una serie de estrategias diseñadas para que se logre el aprovechamiento de residuos de manera eficiente”, afirmó.

Además, resaltó que actualmente la Alcaldía cuenta con 65 organizadores de oficio y 4.509 recicladores censado y registrados quienes participan en la recolección de residuos en viviendas, instituciones educativas, empresas y entidades públicas.

Otro de los proyectos más destacados es la Primera Planta de Residuos Orgánicos, esta planta se encarga de transformar residuos orgánicos del mercado el Gran Bazar en fertilizantes, en alimento para animales y biogás para la generación de la energía limpia con una capacidad técnica para producir hasta 120.000 litros de insumo base.

Cabe resaltar que la ciudad también impulsa iniciativas como lo es ‘Vida Sanitaria’, con el objetivo de reciclar el aceite para convertirlo en biodiesel y evitar la contaminación de los cuerpos de agua.

De acuerdo con el Sistema Único de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre el mes de enero a marzo del presente año se recolectaron más de 23.500 toneladas de material aprovechable en la ciudad.

Formación y pedagogía

La Secretaría Distrital de Educación dio a conocer que adelanta el desarrollo del programa ‘Basura Cero’ en colegios oficiales junto a la Asociación Asorebaq, promoviendo proyectos ambientales escolares liderados por estudiantes.

Asimismo, programas de primera infancia incentivan la transformación de residuos orgánicos en abono y campañas como ‘Tapitas para Sanar’, que ya suma 433 kilogramos de tapas plásticas recolectadas para apoyar a niños de la Fundación Sanar.

La estrategia ambiental también se expande al sistema de transporte masivo Transmetro, donde se han instalado tragaplásticos y realizado jornadas pedagógicos que han permitido recolectar casi cerca de 700 kilos de plástico.

Con estas acciones, Barranquilla continúa consolidando un modelo de ciudad sostenible basado en el trabajo conjunto entre la Administración distrital, los recicladores y la comunidad, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y fortalecer la cultura del reciclaje.