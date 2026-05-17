La Alcaldía de Barranquilla se suma a la conmemoración del 17 de mayo en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, por medio de su Oficina para la Seguridad y Convivencia, que ha definido como estrategia central la prevención de la discriminación y la no estigmatización hacia las personas Lgbtiq+, mediante acciones afirmativas orientadas al reconocimiento, garantía y protección de sus derechos.

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La fecha del 17 de mayo recuerda que en 1990 la Organización Mundial de la Salud -OMS- retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, un paso clave en la defensa de la dignidad.

En desarrollo del principio constitucional de igualdad y no discriminación, el Distrito avanza en la formulación de la Política Pública Integral para el reconocimiento de los derechos de las personas Lgbtiq+.

“El proceso se encuentra en la fase final de elaboración del documento técnico y definición del plan de acción, con el objetivo de fortalecer la inclusión, la participación y el acceso efectivo a derechos en el territorio. Paralelamente se mantienen líneas de trabajo en tiempo real para reducir indicadores de riesgo y violencia”, manifestó el Distrito.

Una vez finalizado, el documento será presentado ante el Concejo Distrital de Barranquilla para su estudio, discusión y eventual aprobación, conforme al marco normativo vigente.

El martes 19 de mayo, a partir de las 2:00 p.m., la Corporación Identidades Diversas, con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, presentará el ViolentoMetro Lgbtiq+. La herramienta simbólica busca medir y visibilizar el prejuicio, la discriminación y las violencias que enfrentan en su vida cotidiana.

El lanzamiento se realizará en la sala Cieps del Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla y reunirá a funcionarios públicos del Distrito e instituciones del Estado. El objetivo es generar reflexión y movilizar a instituciones, organizaciones y ciudadanía hacia el compromiso con los derechos, el respeto y la no discriminación.

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En el marco de la estrategia de prevención de violencias motivadas por prejuicio y actos de discriminación, se han adelantado acciones permanentes: