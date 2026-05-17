En la madrugada de este domingo 17 de mayo se registró una riña en el barrio La Sierrita, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, que dejó como saldo una mujer muerta y un hombre lesionado, ambos con arma de fuego.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, el violento caso tuvo lugar en la calle 54C con carrera 3 -93, hacia la 1:15 a. m., momento en que las víctimas departían en el mencionado sector.

De pronto, las risas y la conversación se tornaron en gestos serios y gritos, pues se desató una riña entre familiares que terminó en tragedia.

Las autoridades identificaron a dos de los involucrados en la pelea como alias el Loco y alias el Beli, quienes al parecer dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

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Una joven de 24 años, identificada como Andrea Carolina Valencia Bermúdez, y otro hombre resultaron lesionados con arma de fuego. Ambos fueron llevados hasta el Hospital San Ignacio, donde la mujer ingresó sin signos vitales.

Vecinos del sector les aseguraron a las autoridades que uno de los victimarios, que responde al nombre de Amaris Soto Ruiz y es conocido bajo el alias de el Beli, es familiar del hoy lesionado.

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La Policía también reportó que la vivienda de ‘el Beli’ fue saqueada por la comunidad, que igualmente arremetió en contra de los familiares de Soto Ruiz.

Por último, la Mebar indicó que ya se adelantan las labores de verificación en el lugar de los hechos para identificar los móviles.