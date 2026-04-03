Un lamentable hecho conmocionó a los habitantes del barrio La Sierrita, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, donde un hombre fue asesinado dentro de su vivienda. En medio del ataque a bala, una menor de apenas tres años de edad fue impactada en la cabeza y hoy permanece en grave estado de salud.

Peatón muere arrollado por motocicleta en la calle 30 a la altura del colegio Inem

Los hechos ocurrieron este Viernes Santo en horas de la tarde, cuando dos hombres en motocicleta llegaron hasta el lugar y dispararon contra la víctima, identificada como Jorge Nicolás Monterrosa, de 35 años de edad.

De acuerdo con información preliminar, los agresores huyeron del lugar y de momento se desconoce su paradero.

Autoridades competentes llegaron hasta el sitio de los hechos para investigar lo ocurrido y establecer los móviles de este atentado criminal.

Este es el segundo caso de violencia que se registra en la capital del Atlántico. Más temprano se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un taxi en el barrio Simón Bolívar.

La víctima, identificada como Evilena María Ortiz Mendoza, de 42 años años de edad, fue asesinada, al parecer, por su pareja sentimental identificada como Erick Jair De Alba Conde, de 43 años, cuyo paradero es desconocido.