Un accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en horas de la noche de este domingo sobre la avenida Circunvalar, en sentido sur norte, antes de llegar al puente de La Cordialidad, en inmediaciones del barrio 20 de Julio, en Barranquilla.

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De acuerdo con información preliminar, el hombre, quien se movilizaba en una motocicleta Suzuki DRX 150 de placas YIF-99G, al parecer, habría perdido el equilibrio y el control del vehículo por causas que aún son materia de investigación.

Tras el incidente, el conductor sufrió una aparatosa caída y terminó dentro de una cuneta ubicada a un costado de la vía, donde perdió la vida debido al fuerte impacto.

Personas que transitaban por el sector, alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido y minutos después unidades de emergencia y la Policía Nacional llegaron al lugar para atender la situación.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro vial.