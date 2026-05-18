Luego de la deportación del empresario colombiano Alex Saab por parte del Gobierno venezolano, Ecuador anunció colaboraciones con Estados Unidos en las investigaciones que puedan abrirse, a partir de la información que aporte el señalado testaferro de Nicolás Maduro.

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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, manifestó el pasado 17 de mayo que espera que Saab, vinculado a actividades de lavado de activos, brinde información relevante y de inteligencia que permita destapar casos oscuros relacionados a este delito en la región.

“Estados Unidos sabe que vamos a colaborar en todas las investigaciones necesarias en Ecuador sobre quienes pudieron haber participado en esos hechos durante esas fechas”, declaró Reimberg a la opinión pública.

El ministro ecuatoriano espera que “lo que diga (Saab) en la extradición” se traduzca en paquetes de inteligencia para países como Ecuador, para así avanzar en posibles investigaciones vinculadas a sus operaciones en su territorio y en otros países vecinos.

Reimberg afirmó además que no cree que Saab haya sido testaferro “solo de quien dicen”, sino que “puede haberlo sido de otros políticos de otros países”; y recalcó que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro trabajó “cogidito de la mano” con el de Rafael Correa (2007-2017).

De igual manera, el funcionario afirmó: “muchos deben estar ahora nerviosos y pendientes de dónde esconderse”, porque “nada de esto va a quedar en impunidad”.

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Cabe señalar que el caso de Alex Saab ya había tenido presencia en Ecuador a través de Foglocons, una empresa fundada en Guayaquil, la ciudad más grande del país, según un expediente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento), que investigó el caso en 2021, cuando estaba presidida por el excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado durante un mitín de campaña en 2023.

El Caso Foglocons es una trama de lavado de activos y exportaciones ficticias a través del desaparecido Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE).