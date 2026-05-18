El béisbol colombiano despide a uno de sus grandes referentes de las últimas décadas. El cartagenero Giovanny Urshela anunció este lunes su retiro del béisbol profesional a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, poniendo punto final a una carrera de más de 16 años en el profesionalismo y 11 temporadas en las Grandes Ligas, donde se consolidó como uno de los peloteros colombianos más destacados en el último tiempo.

“Hoy ha llegado el día, el día con el que nunca sueñas, el día que no te imaginas, que jamás esperas que pase, pero que en el fondo sabes que algún día va a llegar”, escribió el antesalista, quien decidió despedirse con un mensaje cargado de agradecimiento hacia su familia, compañeros, entrenadores, organizaciones y aficionados.

Urshela, nacido en Cartagena el 11 de octubre de 1991, comenzó a construir su sueño cuando firmó como agente internacional con los entonces Cleveland Indians. Su debut en las Mayores llegó el 9 de junio de 2015 y desde entonces labró una trayectoria marcada por su solvencia defensiva, su carácter silencioso y una evolución ofensiva que terminó por convertirlo en una pieza valiosa en distintos equipos de la MLB.

Durante su recorrido por las Grandes Ligas vistió las camisetas de Cleveland Indians, Toronto Blue Jays, New York Yankees, Minnesota Twins, Los Angeles Angels, Detroit Tigers, Atlanta Braves y Athletics, franquicia con la que disputó sus últimos encuentros en la temporada 2025.

Aunque siempre fue reconocido por su impecable defensa en la tercera base, su explosión definitiva llegó con los Yankees, entre 2019 y 2021. En Nueva York se ganó el cariño de la afición gracias a su producción ofensiva y actuaciones decisivas. Su mejor campaña fue la de 2019, cuando bateó para .314, conectó 21 cuadrangulares y remolcó 74 carreras, números que lo posicionaron entre los mejores antesalistas ofensivos de la Liga Americana.

A lo largo de su carrera en las Grandes Ligas dejó promedio ofensivo de .270, con 759 imparables, 73 jonrones y 352 carreras impulsadas en más de 800 juegos disputados. Además, fue reconocido en distintas etapas de su carrera con premios semanales en ligas menores, distinciones como All-Star organizacional de Cleveland y el galardón al Play de la Semana en MLB en 2021 gracias a una brillante acción defensiva con los Yankees.

Más allá de sus números en las Mayores, Urshela también fue un rostro recurrente de la selección Colombia de béisbol. Participó en los clasificatorios al Clásico Mundial de 2013, integró el histórico equipo colombiano que disputó el World Baseball Classic de 2017 y volvió a representar al país en ediciones posteriores y procesos clasificatorios rumbo al torneo de 2026. Su presencia fue clave en una generación que ayudó a darle mayor visibilidad internacional al béisbol colombiano.

En su carta de despedida, el colombiano dejó ver el lado más humano de una carrera construida con sacrificio y perseverancia. “Esto no es para estar triste, es para estar agradecido con Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida”, expresó. También dedicó palabras especiales para sus padres, hermanos y su esposa, agradeciéndoles “por entenderme, por apoyarme y darme esa voz de aliento cuando lo necesitaba”.

Uno de los fragmentos más emotivos estuvo dirigido a sus hijos: “Papá ya no tendrá que estar por fuera de casa tanto tiempo y no saben lo feliz que estoy de pasar tiempo con ustedes”.

El cartagenero cerró su mensaje agradeciendo a Colombia y a los aficionados que lo acompañaron durante toda su carrera. “Toda mi gente de Colombia que me apoyaron, gracias por motivarme a seguir adelante… las buenas memorias quedarán para siempre en mí”.

Con su retiro, Colombia despide a un jugador que llevó el nombre del país a algunos de los escenarios más emblemáticos del béisbol mundial y que deja una huella imborrable para las nuevas generaciones.