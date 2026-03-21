Buenas y malas noticias para el béisbol colombiano en la Grandes Ligas. La noticia más destacada llega desde el campamento de primavera, donde el lanzador Didier Fuentes, de 20 años, ha asegurado un lugar en el roster del Día Inaugural con los Bravos de Atlanta.

Según informó el periodista Jeff Passan, el colombiano se integrará al bullpen del equipo tras una actuación sencillamente impecable: nueve entradas lanzadas sin permitir hits, carreras ni bases por bolas, y acumulando 17 ponches. Su dominio absoluto en la lomita lo convirtió en una opción imposible de ignorar para la organización, que apuesta por su talento como una de las sorpresas de la temporada.

En contraste, el panorama es distinto para el experimentado Giovanny Urshela, quien ha sido dejado en libertad y vuelve al mercado como agente libre tras su paso por los Mellizos. Durante su participación registró 11 juegos, 26 turnos al bate, dos carreras anotadas, cinco imparables, una carrera impulsada y un promedio de bateo de .192, números que no fueron suficientes para asegurar su permanencia en el equipo.

Por su parte, el receptor Jair Camargo fue enviado al campamento de ligas menores por los Bravos. En la primavera, Camargo disputó 11 encuentros, con 16 turnos al bate, dos carreras anotadas, tres hits, dos cuadrangulares, tres impulsadas y un promedio de .188. A pesar de mostrar poder ocasional, la decisión de la organización indica que aún deberá seguir trabajando para consolidarse y aspirar a un lugar en el equipo grande.

Así, mientras una nueva figura emerge con fuerza desde el montículo, otros nombres continúan luchando por mantenerse o regresar al máximo nivel del béisbol.