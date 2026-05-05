Los New York Knicks arrollaron este lunes a los Philadelphia 76ers por 137-98 en el Madison Square Garden y se impusieron en el primer asalto de las semifinales del Este gracias a un enorme acierto en el tiro de los de Mike Brown y un espectacular juego de Jalen Brunson.

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La estrella de los Knicks lideró a los de Nueva York con 35 puntos y 3 asistencias (12 de 18 en tiros de campo) para comenzar con ventaja las semifinales de conferencia antes unos 76ers que tiraron la toalla al descanso ante la superioridad neoyorquina.

Le secundaron OG Anunoby (18 puntos, 7 de 8 en tiros de campo), Mikal Bridges (17 puntos, 7 de 10 en tiros de campo) y Karl-Anthony Towns (17 puntos, 7 de 11 en tiros de campo) en un partido donde todos los miembros del quinteto inicial de Nueva York, incluido Josh Hart (8 puntos), estuvieron a la altura del encuentro.

Los Knicks llegaban a semifinales tras despachar a Atlanta en seis partidos con la victoria más holgada de la historia de la franquicia (89-140): 47 puntos de margen al descanso (récord NBA en postemporada) y una ventaja de 61 puntos en el tercer cuarto.

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Por su parte, los 76ers venían de dar la sorpresa en el séptimo partido en Boston, después de que los de Filadelfia remontaran una serie en la que llegaron a estar 3-1 por debajo.

El Madison Square Garden palpó la tensión inicial de la semifinal de conferencia. Tanto Nueva York como Philadelphia se trataron con respeto, sin conceder prácticamente nada en los instantes iniciales de encuentro.

Tras diez minutos de juego, el marcador había cambiado hasta diez veces de lado, muestra de la igualdad sobre la pista. Joel Embiid, que fue recibido con cánticos hostiles por parte de la afición local, tardó más de cinco minutos en sumar sus primeros puntos de la noche.

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En Nueva York, una aparatosa caída de Karl-Anthony Towns hizo que Mitchell Robinson se convirtiera en protagonista inesperado en los compases iniciales. El pívot suplente fue blanco de varias faltas de los 76ers para forzar sus errores de tiro libre y falló en todos sus cuatro intentos.

El foco de los Knicks se centró en su estrella, el 11 de Nueva York firmó un primer cuarto sensacional con 14 puntos (6 de 9 tiros de campo). Gracias a él y a los triples de Miles McBride y OG Anunoby, los Knicks cerraban una ventaja de 8 puntos tras el primer cuarto.

Un segundo cuarto para abrir brecha

Sin Brunson en pista por descanso, Karl-Anthony Towns volvió al parqué, ya recuperado de su caída, y se echó el equipo a su espalda. El dominicano, nacido en Nueva Jersey, acaparó el juego ofensivo y aglutinó rebotes en defensa y en ataque.

Los 76ers no encontraron reacción suficiente para unos Knicks que les arrollaban cada vez más según avanzaba el partido. Solo Paul George mostraba rebeldía, con un acertado 3 de 4 en triples.

Los Knicks siguieron a lo suyo y se fueron a vestuarios con una sorprendente ventaja de 23 puntos y 74-51 en el marcador, la segunda mejor anotación de la historia de la franquicia al descanso en ‘playoff’ solo por detrás de los 83 puntos anotados en su último partido ante Atlanta.

Brunson metió 27 puntos en la primera mitad y se convirtió en el segundo jugador de la historia de la franquicia en lograr tantos puntos al descanso en postemporada.

Partido sentenciado

Tras el descanso, los Knicks no aflojaron el ritmo y siguieron ampliando la distancia respecto a Philadelphia con un brillante acierto en sus tiros de campo (72,2 %) que permitió a los de Mike Brown llegar al último cuarto a medio gas con una ventaja de 31 puntos sobre el rival (109-78).

El entrenador de Philadelphia, Nick Nurse, apenas dio minutos en toda la segunda mitad a Embiid, que terminó el partido con 24 minutos en pista, mientras que el puertorriqueño Jose Alvarado, nacido en Brooklyn, sumó 5 puntos, un rebote, una asistencia y un robo.

Hasta 14 jugadores de Nueva York anotaron, récord de más diversidad en los puntos en la historia de la NBA.

En Philadelphia, Paul George fue el máximo anotador con 17 puntos, Embiid aportó otros 14 y Tyrese Maxey (13 puntos), Kelly Oubre Jr. (12 puntos) y VJ Edgecombe (12 puntos) también registraron dobles dígitos.

Después de llevarse Nueva York el primer partido y poner el 1-0 en esta semifinal de ‘playoff’, los Knicks volverán a recibir a los 76ers en el Madison Square Garden el próximo miércoles.