Ocho de los nueve candidatos a la Vicepresidencia coincidieron en que, de llegar a la Casa de Nariño con los aspirantes presidenciales, bajarán las tarifas de energía en la región Caribe.

José Manuel Restrepo, Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla, Nelsón Alarcón, Luisa Villegas, Pedro De La Torre y Carlos Fernando Cuevas consideraron que las tarifas deben bajar porque resultan ser “impagables” para los usuarios. De hecho, algunos señalaron que no deben ser congeladas porque hoy estan muy elevadas. La única aspirante que respondió “no” fue Martha Lucía Zamora, fórmula de Roy Barreras.

#DebateDeLasRegiones | Sí o No ¿Bajaría las tarifas de energía?



Los candidatos responden en el debate de Canal 1, @elheraldoco, @acentocol_ y @laopinion_col. pic.twitter.com/ebNjmQOu7b — Canal 1 (@Canal1_Col) May 6, 2026

En materia de energía, todos los candidatos propusieron qué acciones tomarían, sobre todo para la región Caribe.

Restrepo puntualizó que el Gobierno debe asumir parte de la deuda; Oviedo señaló que parte de los recursos del Presupuesto General de la Nación deben ir “para resolver la deuda en el pago de subsidios”.

Luisa Villegas, fórmula de Miguel Uribe Londoño, señaló: “Planteamos un programa, obviamente, de reestructuración integral de las empresas prestadoras de servicios en todo el Caribe. Un programa de culturización que tenemos que hacer paralelamente, enfrentándonos a lo que viene, con la ayuda de la banca multilateral”.

De La Torre, fórmula de Mauricio Lizcano, intervino y señaló que “hay que chupar calor para entender el problema de la energía acá (en la región Caribe)”, y apoyó a José Manuel Restrepo: “Sí vamos a tener un apagón, porque solamente el gobierno de Gustavo Petro debe 15 billones de pesos aproximadamente en temas de energía”.

En esa misma materia, todos los candidatos, menos Nelson Alarcón, aseguraron que reiniciarían la exploración y explotación de petróleo y gas.

Precisamente, Leonardo Huerta, fórmula de Claudia López, insistió en que debe haber exploración de gas: “Nosotros creemos que el problema es que no ha habido transición. Aquí creemos que transición es cerrar las llaves del gas y cerrar las llaves del petróleo, pero la transición es un tránsito de un modelo a otro”.

“En Colombia todavía hay más de 6 millones de personas que cocinan con leña. Hoy la transición tiene que ser el gas, tenemos que explorar y explotar gas Hoy como no hay gas, las termoeléctricas están usando diésel y carbón más contaminante”, añadió.