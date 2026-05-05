La carta que le enviaron al candidato presidencial Abelardo de la Espriella desde la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, invitándolo a debatir, ya tiene respuesta por parte del líder del movimiento Firme por la Patria.

Leer también: Paloma y Oviedo envían carta a De la Espriella y Restrepo para debatir y “contrastar las propuestas”

De la Espriella, por medio de una publicación en su cuenta de X, instó a la candidata del Centro Democrático a invitarlo al debate de este martes con Iván Cepeda, aspirante a la Presidencia por el Pacto Histórico.

“Querida Paloma: la campaña no es para jugarreticas. El debate que propones lo esquivaste tú misma cuando nos citó Luis Carlos Vélez y todos habíamos aceptado. ¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas? Quieres hablar de diferencias: ahí están, claras. El pueblo lo sabe; la gente no es tonta como creen los políticos. Tú con los de siempre; yo con los nunca. Y tu fórmula impulsa una agenda frente a la que estamos totalmente en contra", se lee en la publicación de Abelardo de la Espriella.

También añadió: “Ahora, lo serio: invítame al “debate” que tienes esta noche con Iván Cepeda. Dime la hora, el lugar y allá les caigo .P. S. Me aseguraré de ponerme medias".

Querida Paloma: la campaña no es para jugarreticas. El debate que propones lo esquivaste tú misma cuando nos citó Luis Carlos Vélez y todos habíamos aceptado.



¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas?



Quieres hablar de diferencias: ahí están, claras. El… https://t.co/vuS8tvSWh9 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 5, 2026

Hay que recordar que Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo enviaron este martes una carta al también aspirante Abelardo de la Espriella y su dupla, José Manuel Restrepo, para invitarlos a debatir públicamente sus propuestas políticas.

La misiva, fechada este 5 de mayo de 2026 en Bogotá, propone abrir un espacio de discusión “de cara a los colombianos”, con el fin de contrastar propuestas programáticas y diferencias entre las candidaturas.

“Ha llegado el momento de discutir qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos”, se lee.

El documento hace referencia así mismo al contexto de los debates en la carrera a la Casa de Nariño, en el que cuestionan la ausencia del candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en estos espacios, señalando que evadir el debate público afecta la democracia y limita el derecho de los ciudadanos a conocer y contrastar las ideas políticas.

“Quien aspira a gobernar Colombia tiene la obligación de contrastar en público sus propuestas”, dicen Valencia y Oviedo.