El candidato presidencial y exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, habló sobre el liderazgo del presidente Gustavo Petro. Durante una entrevista para ‘Caracol Radio’, el ex funcionario resaltó la labor realizada por el actual mandatario; sin embargo, recalcó que aún persisten grandes retos.

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“No se puede estar provocando y generando conflicto todo el tiempo”, manifestó Murillo haciendo referencia al comportamiento del jefe de Estado.

Asimismo, indicó que le quitaría su cuenta de X al presidente Petro para evitar nuevas confrontaciones en redes sociales. Además, reveló que su equipo de trabajo del mandatario llegó a pedirle que dejara de trinar.

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Murillo aseveró que el uso de X por parte del presidente Petro “nos dañan las negociaciones que estamos haciendo”.

Por su parte, se refirió a los candidatos a la presidencia más fuerte según las encuestas. Para Murillo, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, sería la continuidad; sin embargo, recalcó que Colombia necesita una “evolución”.

“Yo lo veo más como la continuidad, y no se trata de continuidad, sino de evolución, y no solo de la evolución del Gobierno Petro, sino del país. Estamos en las discusiones del pasado y el país debe recoger las enseñanzas de estos últimos 30 años y mejorar”, dijo al medio capitalino.

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Sobre la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó: “ha estado en una burbuja. Ella viene de una familia muy aristocrática y yo creo que el país necesita de una persona que haya caminado más, que este fuera de esa burbuja”.

El candidato presidencial aseguró que quiere que “haya un presidente que trate bien a la gente, con respeto y seriedad”.

“A veces uno se compromete en el servicio público, pero cuando uno quiere de fondo hacer transformaciones, encuentra que tiene que dar el salto a la política electoral”, agregó.

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Además, reveló cómo realizará su trabajo en caso de un eventual gobierno.

“Mi Presidencia va a ser una especie de síntesis de lo que han recorrido los otros presidentes. Uribe, por ejemplo, cambió la manera en que se hacía el acercamiento de los presidentes a los territorios, uno retomaría eso. Cuando usted toma a Santos, él se dedicó a diseñar, en una buena arquitectura, al Estado. Si toma a Iván Duque, sacó su economía naranja, y eso debe evolucionar a la economía azul. Con Petro es la agenda social, traen gente que les permitan dar su voz. Yo trato de hacer énfasis en lo positivo que deja el recorrido de cada presidente”, manifestó.

“El lío que hay en Colombia es que no queremos reconocerle nada a nadie, pero cuando estamos en el exterior sí nos reconocemos. Afuera somos unidos, falta aquí”, añadió.