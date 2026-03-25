El equipo de campaña de Luis Gilberto Murillo, candidato presidencial, entró en alerta de seguridad luego de un incidente el pasado fin de semana en Buenaventura, en Valle del Cauca.

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Se explicó que durante un recorrido por la Comuna 4, el esquema de protección del excanciller identificó a una persona que portaba un arma de fuego en plena vía pública, por lo que se activaron los protocolos de seguridad.

El hecho se registró específicamente en la calle San Francisco, donde fue detectada una pistola Tanfoglio de 9 milímetros con proveedor y munición completa. Luego de la identificación, se informó a las autoridades locales para reforzar las medidas de protección del aspirante.

Más tarde se confirmó que ya existe una noticia criminal en curso, lo que implica la apertura de investigaciones formales para esclarecer las circunstancias del caso.

Murillo, quien fue ministro de Relaciones Exteriores y embajador de Colombia en Estados Unidos, se pronunció sobre el hecho en sus redes sociales.

“Gracias a quienes han enviado mensajes de preocupación y solidaridad tras los hechos ocurridos el fin de semana. En medio de un recorrido de campaña, fue identificado y capturado un hombre sospechoso que portaba un arma de fuego y nos estaba siguiendo. Agradezco a la Policía Nacional, su aparato de inteligencia y a mi equipo de seguridad por su accionar profesional, efectivo y oportuno”, publicó el candidato en su cuenta de X.

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El aspirante a la Presidencia, quien también fue ministro de Ambiente de Juan Manuel Santos y gobernador del Chocó, está acompañado en su campaña por Luz María Zapata, quien fue presidenta de Asocapitales, como su fórmula vicepresidencial en la primera vuelta.