En la tarde de este sábado 9 de mayo, en el barrio El Ferry, Barranquilla, fue asesinada Leidy Dayana Aldala Ferrer, de 32 años.

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De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, la mujer se encontraba en sector Brisas del Río, cerca al arroyo Don Juan. Al parecer, la víctima se encontraba sentada a la orilla del caño, cuando fue abordada por un sujeto, quien sacó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades.

Según la información recopilada, la mujer era conocida con el alias de Pelu, y presuntamente se dedicaba al expendio de sustancias alucinógenas, bajo el mando de cabecillas de ‘los Papalópez’.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta labores de investigación para determinar los motivos del homicidio para dar con el paradero del responsable.

Adulto mayor fue asesinato en el barrio Siete de Abril

Un ataque armado registrado en el barrio Siete de Abril, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, dejó como saldo un hombre muerto y un joven herido en la noche del pasado 8 de mayo.

La víctima fatal fue identificada como Juan Antonio Leal García, de 66 años, quien recibió un impacto de bala en el rostro que le causó la muerte en el acto. En el mismo hecho resultó lesionado Eduin José Antequera Paredes, de 22 años, quien sufrió una herida en uno de sus muslos.

De acuerdo con el reporte preliminar, el atentado ocurrió hacia las 9:30 p.m., en la calle 50B con carrera 3 Sur, cuando ambos se encontraban en la terraza de una vivienda.

En ese momento, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y el parrillero desenfundó un arma de fuego, disparando en repetidas ocasiones contra las víctimas.

Tras el ataque, Leal García murió debido a la gravedad de la herida, mientras que el joven lesionado fue auxiliado y trasladado al Paso Ciudadela 20 de Julio, donde permanece estable bajo observación médica.

El lesionado manifestó a las autoridades que, uno de los presuntos autores materiales del atentado, sería un amigo de infancia conocido con el alias de Orejas.

Las autoridades también señalaron que en el sector tiene injerencia criminal el grupo delincuencial Los Costeños, bajo el mando de alias Mono Cachetes, señalado jefe de zona.