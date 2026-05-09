Un ataque armado registrado en el barrio Siete de Abril, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, dejó como saldo un hombre muerto y un joven herido en la noche del pasado 8 de mayo.

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La víctima fatal fue identificada como Juan Antonio Leal García, de 66 años, quien recibió un impacto de bala en el rostro que le causó la muerte en el acto. En el mismo hecho resultó lesionado Eduin José Antequera Paredes, de 22 años, quien sufrió una herida en uno de sus muslos.

De acuerdo con el reporte preliminar, el atentado ocurrió hacia las 9:30 p.m., en la calle 50B con carrera 3 Sur, cuando ambos se encontraban en la terraza de una vivienda.

En ese momento, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y el parrillero desenfundó un arma de fuego, disparando en repetidas ocasiones contra las víctimas.

Tras el ataque, Leal García murió debido a la gravedad de la herida, mientras que el joven lesionado fue auxiliado y trasladado al Paso Ciudadela 20 de Julio, donde permanece estable bajo observación médica.

El lesionado manifestó a las autoridades que, uno de los presuntos autores materiales del atentado, sería un amigo de infancia conocido con el alias de Orejas.

Las autoridades también señalaron que en el sector tiene injerencia criminal el grupo delincuencial Los Costeños, bajo el mando de alias Mono Cachetes, señalado jefe de zona.

Funcionarios de la SIJIN realizaron los actos urgentes y avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque e identificar plenamente a los responsables.