La madre del niño que protagonizó un impactante accidente en la localidad de Suba decidió explicar cómo ocurrieron los hechos que mantienen conmocionados a los habitantes del sector de La Gaitana, en Bogotá.

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En diálogo con el Noticiero Alerta, Andrea, como se identificó, aseguró que todo ocurrió en cuestión de minutos mientras realizaba actividades dentro del apartamento ubicado en un cuarto piso. Según relató, el pequeño habría salido solo de la vivienda sin que los adultos presentes se percataran.

“Él se salió solito de la casa y gracias a Dios no le pasó nada”, expresó la mujer durante la entrevista, donde también afirmó que desconoce cómo el menor logró abrir la puerta y llegar hasta la terraza.

Así ocurrió la caída del menor en Suba

De acuerdo con el testimonio entregado por la madre, el niño se encontraba jugando en la sala mientras ella ingresó al baño por unos minutos. Andrea explicó que posiblemente el menor, al no verla cerca, decidió salir a buscarla y terminó accidentalmente en la parte externa de la estructura.

Mientras tanto, varios vecinos comenzaron a alertar sobre la situación al observar al pequeño suspendido desde la fachada del edificio. Residentes del sector improvisaron una red con cobijas y prendas para intentar amortiguar una posible caída.

Redes sociales Niño cayó de una terraza en Suba

Según la versión entregada por la familia, el padre del menor subió rápidamente al apartamento al enterarse de la emergencia, pero cuando logró llegar al cuarto piso, el niño ya había caído.

Asimismo, tras la viralización del caso, surgieron rumores en redes sociales que señalaban posibles castigos físicos o negligencia. Frente a esto, Andrea negó categóricamente cualquier situación de violencia contra el menor.

🛑#IMPRESIONANTE🛑



¡MILAGRO EN BOGOTÁ!

Momentos de angustia se vivieron en Suba, donde un niño de 2 años quedó suspendido de un cuarto piso. La tragedia se evitó gracias a los vecinos,quienes improvisaron una red con cobijas para salvarle la vida. ¿Dónde estaban sus cuidadores? pic.twitter.com/yskS8apnq4 — La Jornada (@LaJornadaco) May 8, 2026

“No, nunca lo castigamos, nunca le pegamos ni nada de eso”, aseguró durante la entrevista.

La madre confirmó que el menor permanece bajo observación médica, aunque su evolución ha sido favorable. Según explicó, los médicos continúan realizando exámenes para descartar lesiones internas.

Redes sociales Casa de donde cayó el niño de un cuarto piso en Suba

Además, indicó que hasta el momento únicamente el equipo de trabajo social del hospital ha realizado acompañamiento al caso, mientras continúan las verificaciones correspondientes sobre el entorno familiar del niño.

“Está súper bien, no tiene lesión, no le ha dado fiebre y está saturando bien”, comentó.