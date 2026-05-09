De todos los colores políticos del país reconocen en el exvicepresidente Germán Vargas Lleras a uno de los estadistas que más conocía de Colombia. Desde los expresidentes hasta los candidatos presidenciales envían un mensaje de solidaridad a su familia y allegados.

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El expresidente Álvaro Uribe escribió en sus redes sociales: “En mala hora de la patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad. Es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general. A su hija, a toda su familia, a quienes lo acompañaron en Cambio Radical y a aquellos que desde distintas orillas lo apreciaban, toda nuestra solidaridad”.

En mala hora de la Patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad. Es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 9, 2026

El expresidente y premio nobel de paz, Juan Manuel Santos, a su vez ‘trinó’: “Muy consternados por la muerte de Germán Vargas Lleras. Lamentamos profundamente su partida. Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia. Mis condolencias a su hija Clemencia, a su nieto Agustín y a todos sus seres queridos”.

Muy consternados por la muerte de Germán Vargas Lleras. Lamentamos profundamente su partida. Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia.… — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) May 9, 2026

El también expresidente Iván Duque expresó: “Recibo con dolor la muerte de Germán Vargas Lleras. Construimos una amistad personal sólida y siempre lo recordaré como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país. Aprendí de él en la competencia de las ideas y en el diálogo franco sobre la realidad de Colombia. Nuestro país pierde a uno de sus mejores hombres, y quienes lo respetamos mantendremos vivo su legado. Con María Juliana y mis hijos expresamos solidaridad a todos sus seres queridos y nos unimos en oración”.

Igualmente, el Partido Conservador y su presidente, Efraín Cepeda Sarabia, manifestaron que “lamentan profundamente el fallecimiento del líder, exsenador y jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Nuestras condolencias a su hija María Clemencia, su nieto, hermanos y demás familiares. Hará falta su lucidez en medio del panorama político actual. Descanse en paz”.

La candidata presidencial Paloma Valencia señaló en su perfil: “Con profundo dolor lamento el fallecimiento del doctor @German_Vargas, un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia. Su partida deja un vacío enorme en el corazón de la oposición. ¡Cuánta falta le hará su voz firme a nuestra patria en estos momentos difíciles! Abrazo con afecto a su hija Clemencia, a sus hermanos Enrique y José Antonio y a toda la familia @PCambioRadical. Dios lo tiene en su gloria”.

También el candidato presidencial Iván Cepeda expresó su “solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa”.

Y el alcalde de Barranquilla, Alex Char, su copartidario, publicó en su cuenta de X: “Con profundo dolor recibimos esta noticia. Hoy parte de este mundo uno de los grandes estadistas de este país, un verdadero patriota. Desde Barranquilla, y de parte de toda mi familia, enviamos un sentido pésame a su hija, hermanos y seres queridos. Descansa en paz, Germán”.

Con profundo dolor recibimos esta noticia. Hoy parte de este mundo uno de los grandes estadistas de este país, un verdadero patriota.



Desde Barranquilla, y de parte de toda mi familia, enviamos un sentido pésame a su hija, hermanos y seres queridos.



Descansa en paz, Germán. 🙏🏻 https://t.co/iTFhwPDZfg — Alejandro Char (@AlejandroChar) May 9, 2026

Asimismo, el expresidente Andrés Pastrana, también se pronunció por medio de sus reds sociales.

“Lamento mucho la partida de Germán Vargas Lleras. Fue un gran colombiano que deja una huella profunda en la historia reciente de Colombia. A su hija y a toda su familia mis sentidas condolencias”, se lee en la publicación del exmandatario.