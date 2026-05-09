Este viernes 8 de mayo falleció a sus 64 años el exvicepresidente Germán Vargas Lleras tras varios años de lucha contra el cáncer.

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Archivo Germán Vargas Lleras.

El también exministro del Interior se encontraba internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, a donde fue remitido desde la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, donde ingresó el 9 de marzo pasado.

El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de Vargas Lleras a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).

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“Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame”, manifestó Petro en la red social.

Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca.



Le envío a su familia mi sentido pésame. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 9, 2026

El político, nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), nació en Bogotá el 16 de febrero de 1962.

Fue vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017, en el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos. Además, fue el líder del partido de derecha Cambio Radical, por el cual fue candidato presidencial en 2010 y 2018.

En el Senado, del cual fue presidente en el periodo 2003-2004, se caracterizó por su férrea postura contra los grupos guerrilleros de izquierda.

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Su carrera política se vio truncada en los últimos años por problemas de salud luego de que en 2016 le detectaran un tumor cerebral que lo obligó a someterse a varias cirugías en Colombia y en Houston (EE. UU.).

A pesar de su enfermedad, Vargas Lleras no se apartó totalmente de la actividad política en la que siempre se mantuvo activo como líder de Cambio Radical y columnista del diario El Tiempo, donde hacía oposición a Petro.

A Vargas Lleras le sobreviven su hija Clemencia y su nieto Agustín, de cuyo nacimiento informó orgulloso el año pasado en sus redes sociales.

Su última publicación en X fue el pasado 8 de marzo, día de las elecciones legislativas.

“Hoy los colombianos decidimos, es el momento de ponerle freno a este desgobierno. La violencia paraestatal, la inversión paralizada, salud colapsada, incertidumbre jurídica, corrupción desbordada, déficit disparado y los grupos al margen de la ley cada día más fortalecidos es el regalo de Petro y su gobierno ‘del cambio’”, escribió.

Hoy los colombianos decidimos, es el momento de ponerle freno a este desgobierno. La violencia paraestatal, la inversión paralizada, salud colapsada, incertidumbre jurídica, corrupción desbordada, déficit disparado y los grupos al margen de la ley cada día más fortalecidos es el… pic.twitter.com/URvTqZsDRd — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 8, 2026

¿Quién fue Germán Vargas Lleras?

Germán Vargas Lleras nunca tuvo reparos a la hora de hablar de la política colombiana. La conocía a la perfección, sobre todo, porque su carrera no comenzó desde cero: creció en el corazón mismo del poder con su abuelo materno, el expresidente liberal de Colombia y uno de los más grandes estadistas de la historia del país, Carlos Lleras Restrepo.

Archivo Germán Vargas Lleras.

Germán Vargas Lleras entendió que desde muy joven debía abonar el terreno de la política: fue concejal antes de los 20 años y senador durante casi dos décadas. En el Congreso se ganó fama de hombre duro, frontal, poco dado a concesiones.

Su consolidación llegó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Primero como ministro y luego como vicepresidente, Vargas Lleras dejó de ser solo un operador político para convertirse en ejecutor. Desde allí impulsó programas de vivienda e infraestructura que le dieron visibilidad nacional.

Como líder de Cambio Radical, Vargas Lleras mantuvo influencia sin necesidad de ocupar el primer cargo. Su poder se movió entre bambalinas: alianzas, estructuras regionales, capacidad de incidencia. Manteniendo las clases políticas tradicionales, Germán Vargas Lleras buscó la Presidencia de Colombia:

La primera vez que lo intentó fue para los comicios presidenciales de 2010 con Elsa Noguera como fórmula vicepresidencial. En total sacaron cerca de un millón y medio de votos.

Archivo Germán Vargas Lleras.

Ocho años después volvió a la arena política presidencial. En 2018 lideró lacoalición “Mejor Vargas Lleras”con el aval principal del Partido Cambio Radical, al que sumaron apoyos de sectores de otros partidos tradicionales y movimientos significativos.

Los atentados que marcaron su vida

Si algo no le faltó a Germán Vargas Lleras fue temple para irse de frente contra las Farc, luego de que la extinta guerrilla atentara en su contra en 2005.

Cuando Vargas Lleras se desempeñaba como senador, resultó gravemente herido tras la explosión de un artefacto enviado en un libro bomba. El paquete llegó a sus oficinas en el Congreso de la República, en Bogotá, y al abrirlo se produjo la detonación.

La explosión le causó heridas de consideración, especialmente en las manos, lo que obligó a múltiples intervenciones quirúrgicas y un largo proceso de recuperación. Perdió tres dedos de su mano izquierda y nunca los extraño.

Archivo Germán Vargas Lleras.

Así lo manifestó en una entrevista con El Tiempo: "Con el paso del tiempo, no. El seguro, cuando me los volaron, me ofreció unas prótesis funcionales y perfectas, hechas en un instituto francés especializado en el asunto. Sin estar muy convencido, me sometí al proceso y finalmente me mandaron los dedos desde Francia", señaló-

¿Por qué no los usó? "Cuando llegaron, me conminaron a pagar más de veinte millones de pesos por derechos de importación de los tres dedos. Renuncié a recuperarlos, fueron confiscados y aún hoy permanecen en algún anaquel de la Aduana", expresó en ese entonces.