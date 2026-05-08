El candidato presidencial Abelardo De La Espriella solicitó a los organismos de control abrir investigaciones sobre presuntos contratos por más de $20 mil millones en La Guajira, que estarían vinculados a familiares de Armando Wouriyú Valbuena, señalado como promotor de la propuesta de Asamblea Constituyente impulsada por sectores cercanos al Gobierno nacional.

Según el pronunciamiento, la petición surge tras una investigación que advierte sobre contratos suscritos entre 2023 y 2026 con entidades como el ICBF, los ministerios del Interior, Educación, Agricultura y Salud, además del DANE, la Gobernación de La Guajira y alcaldías de la región. Solo en 2024, la contratación habría rondado los $17 mil millones.

De La Espriella aseguró que los hechos deben esclarecerse de manera inmediata, especialmente por tratarse de recursos públicos destinados a un departamento que enfrenta dificultades históricas en acceso al agua, desnutrición infantil, pobreza, salud e infraestructura.

El aspirante presidencial también cuestionó que, mientras comunidades vulnerables siguen esperando soluciones, se conozcan denuncias sobre presuntas irregularidades en programas dirigidos a pescadores artesanales, huertas y proyectos productivos.

“El país necesita saber si los recursos destinados a las comunidades llegaron efectivamente a quienes los necesitaban o si terminaron convertidos en instrumentos de poder político”, expresó el dirigente, quien reiteró que la lucha contra la corrupción será uno de los ejes de su eventual gobierno.

La investigación

Sobre Armando Custodio Wouriyú Valbuena se conoció que es un líder indígena wayúu de La Guajira que fue designado como vocero del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el primer mandatario.

En su momento se señaló que Custodio Wouriyú figura como titular de la cuenta bancaria usada para recaudar aportes para esa iniciativa.

Precisamente sobre eso, el vocero respondió que “esa es la cuenta de la asamblea constituyente cumpliendo los requisitos del banco, que tuvo que hacer el estudio jurídico por el mandato de la Registraduría Nacional”.

En ese sentido agregó: “Yo no puedo disponer de esa cuenta, tengo que cumplir con unos requisitos y unos controles de la Registraduría Nacional. Incluso, eso tiene una supervisión del Consejo Nacional Electoral”.

Vale mencionar que Armando Custodio Wouriyú fue nombrado por la Presidencia como “vocero de paz” con grupos armados como el Clan del Golfo