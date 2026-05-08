Un nuevo hecho de violencia se registró en la madrugada de este viernes 8 de mayo en el barrio San Roque, en la localidad Suroriente de Barranquilla, donde un ataque sicarial dejó como saldo una persona muerta y otra herida.

El hecho ocurrió hacia las 12:01 a. m. en la carrera 34 con calle 37, al interior de una tienda de razón social La Estación, donde, según la información preliminar, dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra los presentes.

La víctima fatal, cuya identidad aún no ha sido plenamente establecida, recibió dos impactos de bala: uno en la región axilar anterior derecha y otro en la parte posterior del tórax. El hombre falleció en el lugar de los hechos.

En el mismo ataque resultó herido Jorge Armando Orozco Uruchurto, de 43 años, quien relató a las autoridades que uno de los proyectiles impactó su glúteo derecho mientras se encontraba dentro del establecimiento.

El lesionado fue auxiliado por unidades de la zona de atención y trasladado de inmediato al Nuevo Hospital Barranquilla, donde permanece bajo observación médica.

Las autoridades judiciales iniciaron la recolección de testimonios, entrevistas con vecinos del sector y el análisis de cámaras de seguridad con el fin de establecer la identidad de los responsables y las circunstancias del ataque.

Por ahora, las hipótesis del caso se mantienen abiertas, aunque no se descarta que se trate de un hecho sicarial.

De acuerdo con información de inteligencia, en el sector tiene presencia el grupo delincuencial Los Costeños, estructura señalada de ejercer control criminal en la zona bajo el mando de alias Cachete.