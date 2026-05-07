En horas de la noche de este miércoles 6 de mayo un hombre perdió la vida tras ser atacado a tiros por dos sujetos. El hecho de sangre ocurrió en el barrio Los Almendros, en el municipio de Soledad.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como William Rafael Pérez Jiménez, de 38 años de edad, quien se desempeñaba como un mototaxista.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, hacia las 8:00 p. m., Pérez Jiménez se encontraba en el interior de un establecimiento ubicado en la carrera 16 con calle 83, mientras jugaba en máquinas tragamonedas.

En ese momento, dos desconocidos arribaron hasta el lugar portando armas de fuego y, sin mediar palabra, le propinaron varios disparos, para luego huir hacia un rumbo desconocido.

Malherido, William Rafael fue traslado por los moradores del sector hasta la Clínica Los Almendros, donde horas después un médico de turno certificó su muerte a causa de la gravedad de las heridas.

Esta casa editorial conoció por medio de una fuente judicial que el hoy occiso registraba dos anotaciones judiciales por el delito de lesiones personales.

Asimismo, Inteligencia reveló que, en el sector donde se perpetró el homicidio tiene injerencia criminal el grupo delincuencial Los Costeños.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y con ello, lograr esclarecer los móviles del crimen.