Los ingresos totales del primer trimestre de 2026 para la compañía barranquillera Tecnoglass aumentaron un 12 %, hasta USD249 millones, frente a los USD222,3 millones en el mismo periodo del año anterior.

En ese sentido, la empresa sostuvo que los ingresos multifamiliares/comerciales crecieron 20,4 % interanual, impulsado por la continua solidez de la actividad en mercados clave, incluyendo crecimiento en mercados fuera de Florida.

A su vez, los ingresos residenciales unifamiliares se mantuvieron relativamente estables interanualmente, reflejando principalmente los tiempos de conversión de órdenes en ingresos, con el crecimiento interanual de órdenes en el primer trimestre manteniéndose sólido hasta abril. Recalcaron que los ajustes en las tasas de cambio de moneda extranjera representaron un impacto negativo de USD0,9 millones para los ingresos totales en el trimestre.

Entre tanto, la utilidad bruta del primer trimestre de 2026 de la compañía fue de USD95,8 millones, representando un margen bruto del 38,5 %, en comparación con una utilidad bruta de USD97,5 millones, representando un margen bruto del 43,9 %, en el trimestre del año anterior.

Dice Tecnoglass que el cambio interanual en el margen bruto reflejó principalmente un mix de ventas desfavorable por un mayor nivel de ingresos por instalación, mayores costos de materias primas asociados con los elevados costos del aluminio en EE. UU., lo que representó un impacto incremental negativo de aproximadamente USD6,4 millones en el trimestre, mayores gastos salariales relacionados con los ajustes anuales del salario mínimo en Colombia al inicio de cada año, y un fortalecimiento del peso colombiano durante el trimestre, parcialmente compensados por mejores precios de venta y mayor apalancamiento operativo por volumen.

Además, la utilidad neta de la empresa fue de USD31,9 millones de dólares, o USD0,71 por acción diluida, en el primer trimestre de 2026 en comparación con la utilidad neta de USD42,2 millones o USD0.90 por acción diluida, en el trimestre del año anterior, incluyendo una ganancia no monetaria por transacciones en moneda extranjera de $0,9 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 y una pérdida de USD0,5 millones en el primer trimestre de 2025.

Christian Daes, Director de Operaciones de Tecnoglass, sostuvo: “En medio del actual panorama arancelario, nuestras iniciativas de precios y esfuerzos de mitigación de costos están bien encaminados, incluyendo mejoras logísticas, mayor automatización en nuestras operaciones y optimización continua de la cadena de suministro. También estamos avanzando en la evaluación de una propuesta de iniciativa de manufactura en EE. UU., con un sitio bien ubicado ya identificado e incentivos estatales y locales significativos asegurados que fortalecen la economía potencial del proyecto si decidimos avanzar en función de la demanda del mercado. En general, la demanda en nuestros mercados finales se mantiene saludable y creemos que el entorno actual presenta oportunidades para fortalecer aún más nuestra posición competitiva y capturar mayor participación de mercado”.

José Manuel Daes, Director Ejecutivo de Tecnoglass, comentó: “Los resultados del primer trimestre estuvieron en línea con nuestras expectativas, con un desempeño saludable en varios aspectos clave, reflejando la fortaleza de nuestro modelo de negocio verticalmente integrado, a pesar de las presiones que supone la coyuntura económica actual. La demanda por nuestros productos innovadores permanece fuerte, resultando en otro cierre de trimestre con una cartera de pedidos récord y una cantidad considerable de órdenes recibidas, con buen impulso para seguir creciendo en el segundo trimestre. Continuamos ganando participación de mercado, con nuestra plataforma única, márgenes líderes en la industria y una estructura de costos eficiente. La subida de precios de venta que anunciamos anteriormente ya ha sido implementada, y la naturaleza generalizada de las presiones de costos en la industria respalda nuestra confianza en realizar estos incrementos preservando nuestro posicionamiento competitivo”.