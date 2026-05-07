Maniatado y con manchas de sangre, así fue hallado en horas de la mañana de este jueves 7 de mayo el cuerpo sin vida de un hombre dentro un costal en el barrio Las Américas, localidad Metropolitana de Barranquilla.

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Los primeros en realizar el macabro hallazgo fueron los vecinos del sector a eso de las 9:35 a. m., a quienes el putrefacto olor los guio hasta una zona enmontada del barrio, más exactamente en la carrera 3D con calle 52A.

Aquel hedor que emanaba con fuerza por las calles los condujo hasta un saco del que revoloteaban moscas y gusanos. Al detallar lo que contenía el saco de fique, estos quedaron anonadados: había un cuerpo atado de manos y con profundas heridas por el cuerpo.

Tras alertar a las autoridades, una patrulla de vigilancia se trasladó hasta el sitio y, con ayuda de agentes del CTI de la Fiscalía, realizaron la inspección y el levantamiento del cadáver, cuya identidad hasta el momento es desconocida.

La Policía Metropolitana de Barranquilla designó a un equipo de agentes de la SIJIN para que adelantaran las respectivas investigaciones con el propósito de esclarecer los móviles de este crimen.

Vale mencionar que el último caso similar que se registró en Barranquilla y el área metropolitana fue el pasado 3 de febrero en el barrio Las Moras, en un sector cercano al arroyo El Salado.

De acuerdo con información preliminar de la Policía, el hallazgo se registró hacia las 6:53 a. m. en la calle 63 con carrera 22, luego de que residentes del sector alertaran a las autoridades sobre la presencia del cuerpo desmembrado en vía pública.

El cadáver, de acuerdo informó la Policía en ese momento, fue encontrado “sin cabeza, sin sus extremidades superiores y envuelto en una sábana”.