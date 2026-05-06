En horas de la noche de este martes 5 de mayo se registró un ataque armado en el barrio La Esmeralda, en el Suroccidente de Barranquilla, que dejó como saldo un hombre muerto y dos capturados.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jorge Mario Pico Álvarez, de 43 años de edad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, hacia las 8:55 p. m., Pico se encontraba en la calle 73F con carrera 13, cuando fue interceptado por un sujeto quien, sin mediar palabra, le propinó varios disparos.

No obstante, la víctima alcanzó a reaccionar y respondió de la misma forma, pero acabó tendida en el piso. Malherido, fue trasladado hasta el Paso La Manga donde los médicos certificaron su muerte a causa de la gravedad de las heridas.

Entretanto, patrulleros de la Policía que se encontraban por la zona lograron la captura de los agresores, quienes fueron identificados como Kelvin José Méndez Gómez, de 24 años, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver.

De igual manera en estos hechos resultó lesionado Fabián Andrés Salazar Martínez alias Limbe o El Tuerto, de 36 años, quien presuntamente sería el que impactó al hoy occiso.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto, daño en bien ajeno y violencia intrafamiliar.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantaron los actos urgentes y asumieron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este hecho violento.