Hacia las 12:00 del mediodía de este martes 5 de mayo, habitantes del sector de Carlos Meisel, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cadáver en un punto enmontado del barrio en donde suelen arrojar basuras y escombros.

En un breve reporte, la Policía Metropolitana indicó que una patrulla de vigilancia hizo arribo a la carrera 24A con calle 76, en el sector en mención, encontrándose con el cuerpo sin vida de un sujeto, a quienes los mismos vecinos identificaron con el apodo de ‘Cebollita’.

Junto al cadáver del hombre había unas llantas de vehículo desgastadas, un colchón y las partes dañadas de una nevera. Según testigos, el sujeto solía llegar hasta ese punto para consumir estupefacientes.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del sujeto. Sin embargo, peritos que adelantaron la inspección señalaron que el cadáver presentaba signos de violencia, en especial en el rostro.