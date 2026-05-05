La tranquilidad de la calle Fuente de San Luis del barrio de Quatre Carreres, en Valencia, España, se alteró este lunes 4 de mayo luego de una disputa que se registró dentro de una barbería de la zona y que dejó como víctima mortal al barbero barranquillero Cristian Isaac Yoliz Tapias, de 25 años de edad y a otro colombiano, también empleado del negocio, como capturado.

Medios españoles señalaron que el caso sucedió a eso de la 1:15 de la tarde, mientras Cristian Isaac y el joven que se identificó ante las autoridades como Juan Pablo, de 26 años, presuntamente se trenzaron en una discusión por la limpieza del local.

Al parecer, el barranquillero le habría reclamado a su compatriota por el aseo del negocio, por lo que ambos se levantaron la voz, eso escaló a los golpes y, posteriormente, a una mortal agresión con cuchillo de uno al otro.

En entrevista al propietario del local le dio validez a esa teoría, incluso expuso que la agresión había sido captada por una cámara de seguridad y ese material fue entregado a las autoridades valencianas. Y manifestó además que los dos colombianos “eran muy amigos”, pero desde hacía algún tiempo venían teniendo diferencias dentro y fuera del trabajo.

Llamen a una ambulancia

Personas que se encontraban en la barbería entregaron otros detalles de la agresión a los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, encargados de las pesquisas.

Uno de los testigos señaló que la víctima fatal le cortaba el cabello a un cliente y le señaló a su compañero que limpiara algunos espacios del negocio, situación que derivó en la discusión y luego en la agresión.

“Se produjo una discusión entre ambos que ha acabado con el detenido apuñalando en el tórax con un arma blanca, se desconoce si alguna tijera o cuchilla, a su compañero”, se leyó en una de las declaraciones.

Incluso, ese testigo indicó que Juan Pablo, el agresor, entró en shock al ver a Cristian Isaac ensangrentado y fue él mismo quien pidió a los presentes que se llamara “una ambulancia”.

Acto seguido, los servicios de emergencia llegaron hasta la localidad y trataron de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada al barranquillero, pero no hubo respuesta y confirmaron su muerte en el mismo sitio.

Entretanto, la Policía Nacional confirmó la detención del peluquero agresor en un comercio del barrio Russafa, no muy lejos del lugar del crimen. Luego fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

Otra versión

En redes sociales y por colombianos residentes en España, quienes manifestaron conocer a víctima y victimario, manifestaron que entre ambos existía un conflicto personal, aparentemente, por una mujer con la que ambos habían tenido una relación.

Al parecer, habría evidencias de algunas discusiones por las cuentas de WhatsApp de los dos jóvenes. Toda información entró a hacer parte del material probatorio de las autoridades.

En medios españoles confirmaron además que un allegado de Cristian Isaac Yoliz se hizo presente en el lugar donde se registró el ataque y manifestó que este tenía al menos un año de haber llegado a España y, desde que arribó, se ubicó en el oficio de barbero, el cual ya ejercía en su natal Barranquilla.