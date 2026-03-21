Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche de este viernes 20 de marzo el sur de Barranquilla, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma cortopunzante en medio de un presunto intento de hurto.

El caso ocurrió hacia las 11:45 p. m. en la carrera 4 Sur con calle 68, sector del barrio Siete de Abril, en la localidad Metropolitana.

La víctima fue identificada como Daniel Alonso Sanjuan Pérez, de 42 años, quien se desempeñaba como domiciliario de una compañía llamada Nutrialimentos Cárnicos. De acuerdo con la información recopilada, el hombre recibió una herida en el tórax que le causó la muerte debido a la gravedad de la lesión.

Según versiones de habitantes del sector, Sanjuan habría sido abordado por un sujeto que intentaba despojarlo de sus pertenencias. En medio de un forcejeo, el agresor lo atacó con un arma blanca.

Por estos hechos fue capturado Juan Carlos Barrios Ortiz, de 38 años, conocido con el alias de ‘El Casi’, quien presuntamente estaría implicado en el intento de robo que terminó en homicidio.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el crimen estaría relacionado con el hurto de la motocicleta que conducía la víctima, una Honda CB 190 de color rojo con negro, de placas NHX28E.

Este caso sucede solo días después del violento suceso del que fue víctima un empleado del área de circulación de EL HERALDO, a quien le dieron una brutal golpiza y le robaron su moto al menos siete hombres que se desplazaban en cuatro motos. El hecho sucedió durante la madrugada del pasado lunes 16 de marzo en el barrio Villate, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

Hacia las 2:45 a. m., el empleado llegó hasta un negocio de la calle 64B con carrera 15, del barrio en mención, adonde debía entregar un ejemplar del periódico.

En un video que hoy hace parte del material probatorio de las autoridades, se aprecia el momento en que la víctima, luego de dejar el producto, es abordada por la ‘manada’ de criminales.

Entre unos cuatro desconocidos rodearon al empleado y lo empezaron a agredir para que entregara sus pertenencias.

En el mismo acto, la víctima intentó protegerse en el piso, pero uno de los sujetos saltó y con todo su peso cayó sobre la cabeza del empleado.

Tanto la investigación de este hecho criminal como la del sucedido en la noche del viernes en Siete de Abril fueron asumidas por la Sijín y el CTI de la Fiscalía, respectivamente.