Las autoridades investigan el homicidio de un joven de aproximadamente 25 años de edad, quien fue asesinado a tiros la tarde de este lunes 11 de mayo en el barrio Santo Domingo, en el sur de Barranquilla.

El crimen ocurrió hacia las 2:50 p. m. en la transversal 1E con calle 74, momentos después de que la víctima descendiera de un taxi y comenzara a conversar con una persona que lo esperaba en el lugar.

Según las primeras versiones recopiladas por la Policía, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el sitio y el parrillero desenfundó un arma de fuego, disparándole en repetidas ocasiones antes de huir.

El conductor del vehículo de servicio público manifestó a las autoridades que el pasajero había solicitado la carrera a través de la aplicación City Ride, utilizando el seudónimo de ‘Emmanuel’, y que lo recogió en el barrio Barlovento, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

Durante el trayecto, la víctima le habría comentado al taxista que provenía del departamento de La Guajira y que se dirigía a un almuerzo con compañeros.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado oficialmente y las autoridades confirmaron que no residía en el sector donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con información preliminar, la zona donde se registró el homicidio tendría injerencia del grupo delincuencial organizado Los Pepes, bajo las órdenes de alias Ñía.

La Policía Metropolitana señaló que se investigan los móviles de este hecho de sangre.