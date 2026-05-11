Un nuevo hecho delictivo bajo la modalidad de sicariato cobró la vida de una persona de sexo masculino en el perímetro urbano de Riohacha.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Juan Carlos Rodríguez Guerrero, de 40 años de edad, quien se desempeñaba como técnico en refrigeración.

El atentado se registró en la noche de este domingo, sobre la calle 38 con carrera 7H, en jurisdicción de la capital de La Guajira.

Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en su moto cuando fue interceptado por un vehículo Mazda Allegro, el cual le obstaculizó la marcha. En ese momento se le acercó una motocicleta Bóxer color negro, conducida por un individuo de contextura delgada, estatura baja, quien sacó un arma de fuego y le propinó un disparo a la altura de la cabeza, posteriormente huyó del lugar por toda la calle 40.

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La entidad policial indicó que las detonaciones alertaron a una patrulla que se encontraba realizados actividades de registro y control, la cual al llegar al lugar se encontró con el cuerpo baleado en el pavimento.

Instantes después, unidades del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial se encargaron de los actos urgentes e inspección. De igual manera, iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y la captura de los responsables.