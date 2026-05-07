Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con funciones de control de garantías de Riohacha, La Guajira, impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián de Jesús Hernández Garizado, presuntamente responsable del delito de extorsión agravada, cargo que fue rechazado.

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Los hechos investigados ocurrieron el pasado 13 de abril cuando una comerciante recibió llamadas de un hombre que afirmaba ser integrante del ELN, y quien le exigía el pago de 500 millones de pesos, para no asesinarla, al igual que sus familiares.

Una segunda situación se registró el 15 de abril anterior cuando la víctima recibió en su celular un video en el que aparecían dos hombres vestidos de camuflado, portando armas de largo alcance y granadas; quienes le pedían el pago de una millonaria suma.

Las exigencias económicas también fueron hechas al esposo de la mujer. Mediante mensajes de voz, le exigían el pago inmediato de las referidas sumas.

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Las autoridades que conocieron del hecho coordinaron una entrega del dinero para el pasado 24 de abril, en un sector conocido como La Mazorca de Maicao (La Guajira). Allí, servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), en articulación con uniformados del Gaula Ejército y la Sijín de la Policía Nacional capturaron a Hernández Garizado cuando, presuntamente recibía el producto de la extorsión.