La Comisión Escrutadora Departamental, se declaró impedida de declarar la elección de alcalde del municipio de Fonseca, La Guajira, luego de las elecciones atípicas celebradas el pasado domingo 3 de mayo, en las que hubo un amplio ganador por decisión popular.

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Este fue Micher Pérez Fuentes, del Partido Alianza Social Independiente (ASI), con 9.723 votos, equivalentes al 57,40 % de la contienda electoral, superando ampliamente a Oswaldo Carlos Rodríguez Figueroa, quien alcanzó 5.425 votos, que suma un 32,03 %.

Es importante recordar que Pérez Fuentes, ya había sido destituido en la pasada elección por irregularidades en el proceso. Y en esta oportunidad hay un limbo jurídico que no tienen claro las autoridades competentes, por si este podía volver a aspirar a la alcaldía o no.

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Entonces ahora se encuentra en una situación de exalcalde destituido y ahora reelecto, pero sin la credencial que lo habilite para asumir legalmente su cargo.

Por lo tanto, la entidad electoral dio traslado a la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), basado en la existencia de medidas cautelares dictadas por un juez, dentro de una acción de tutela en curso que impide entregar la credencial sin que exista plena seguridad jurídica.

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El problema radicó en que un par de días antes de la elección, el Consejo Nacional Electoral tras una audiencia pública decidió revocar la inscripción de Pérez, sin embargo, un juez permitió su participación.

Así las cosas, Pérez Fuentes exige que se le entregue la credencial al considerar que estaba habilitado para participar en las elecciones que terminó ganando y Rodríguez Figueroa exige los mismo considerando que es el alcalde electo, apegándose en la primera decisión del CNE que indicaría que los votos del anterior no serían válidos.