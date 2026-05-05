El recién coronado Rey Vallenato, José Juan Camilo Guerra Mendoza, lleno de mucha emoción y orgullo por tan anhelado título, un sueño que buscó desde que era un niño, contó que trabaja junto a su equipo en promover esta cultura y género musical desde las escuelas con las juventudes.

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La idea lleva por nombre ‘El Vallenato a la Escuela’. “Vamos a visitar escuelas y colegios donde podamos para hacer talleres de música. Tenemos ganas de trabajar y llevar nuestra cultura por Colombia y por el mundo, estamos en ese tema de organizar talleres y regalar becas a través de la Fundación Huellas, del maestro Cocha Molina, donde con un software las personas puedan aprender a tocar acordeón, a través del teclado del computador. También motivar a los jóvenes a soñar a ser lo que ellos se propongan hacer, así como yo que soy fiel ejemplo que los sueños se hacen realidad y se pueden llevar a cabo después que se tenga la disposición”, dijo El Morocho, como es conocido en el mundo artístico José Juan Camilo.

Reveló que junto con Silvestre Dangond, ya que es uno de sus acordeoneros, están igualmente programando actividades lúdicas para dar talleres motivacionales y de inspiración para los jóvenes.

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Milagro Sanchez Florez

“Hay que centrarse en la juventud que es el futuro de esta música, de nuestra cultura para Colombia y el mundo. Estamos organizando el tema y que se sumen muchas personas y lograr este anhelo porque el vallenato es cultura y tradición y debemos llevarlo a lo más alto”.

Este acordeonero nacido en el barrio San Joaquín de Valledupar, al cual le agradeció todo el apoyo recibido desde sus inicios en la escuela de música Rafael Escalona de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, y en cada uno de los concursos que participó, contó que los conciertos con Silvestre Dangond tienen una particularidad y es que en una parte del show se la dedican a mostrar la música tradicional y criolla, lo cual desde ahora lo hará con más dedicación al ser el Rey Vallenato y que quedará plasmado en la historia.

Milagro Sanchez Florez

“Ahora con el título de rey vallenato tenemos que potenciarlo en esa parte del show y poder mostrarle a las personas de donde nace la música vallenata, no solo mostrarle las canciones que se hacen virales sino que viene de una raíz y de un contenido cultural”, expresó José Juan Camilo.

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Este Rey Vallenato sigue teniendo la esencia de niño soñador y amante por la música vallenata que lo llevó a estar en diferentes escenarios en Colombia y el mundo, logrando ser Rey Juvenil en 2019, luego en 2023 Rey Aficionado, luego estar en tarima con Silvestre Dangond y ahora por un año ser Rey Profesional y conformar el cuadro de los Reyes Vallenatos desde 1959 a la actualidad.