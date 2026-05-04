Luego que la recién inauguración de las estatuas de Rafael Orozco e Israel Romero no llenara las expectativas de sus seguidores y de la ciudadanía en general, por el poco parecido con estos dos artistas del género vallenato, la Alcaldía de Valledupar decidió retirarlas a fin de que el escultor Jhon Peñalosa Almanza realice los ajustes necesarios.

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Como se recordará las dos estatuas fueron develadas el pasado viernes 1 de mayo en medio del Festival Vallenato que rindió homenaje a estas dos figuras de la música junto con el Binomio de Oro. El sitio escogido fue el Ecoparque del río Guatapurí a donde asistieron cientos de fanáticos para ver las esperadas esculturas, pero de inmediato las críticas no se hicieron esperar, y en redes sociales no fue la excepción.

Ante todo este revuelo, el alcalde Ernesto Orozco ordenó retirar las figuras, y el sábado fueron envueltas y finalmente ya no están en el lugar. Las mismas están en garantías que establece el contrato con el artista plástico.

La jefe de la Oficina de Cultura de Valledupar, Yanelis Gonzáles Maestre, explicó: “Se tomó una decisión conjuntamente con el escultor Jhon Peñalosa, que es un artista reconocido en Valledupar con innumerables obras a nivel municipal y nacional, y debido al rechazo y no aceptación de la comunidad de las esculturas en homenaje al Binomio de Oro de América, cuyo objetivo es que en ese lugar icónico todos los seguidores y la comunidad ver los artistas que tanto le han dado a la música vallenata, por ello se hará el retiro de la obra y hacerle los ajustes pertinentes”.

En cuanto sí habían visto la obra antes de develarla ante el público, manifestó que contrataron a un experto con experiencia y el artista es autónomo, “nosotros como administración municipal no diseñamos la escultura, la diseña el artista”.

Esta obra permanece en garantía y hace parte de un proyecto municipal para la realización tres esculturas, “Estas obras buscan nuevas rutas turísticas y culturales para el municipio Valledupar, el contrato está en etapa de liquidación y son 12 meses, hay pólizas de garantías y estamos haciendo los requerimientos al escultor, quien de muy buena manera se hizo la conciliación y el proyecto no tendrá ningún costo adicional y se harán las mejoras necesarias”.

También el alcalde Ernesto Orozco mediante X, un día después de la develación, dijo: “No quedé satisfecho con el resultado de la escultura en homenaje al Binomio de Oro, y atendiendo el sentimiento de la ciudadanía, el escultor Jhon Peñalosa retirará la imagen que develamos en el río Guatapurí y la intervendrá para mejorarla, luego se pondrá al servicio de la comunidad”.

En redes sociales se encuentran comentarios como: ‘Tan simpático que era Rafael Orozco y este no se parece en nada al real’. ‘El escultor se escachó’. ‘Le hicieron un monumento a Lucho Torres, el Pollo se parece es a él’.