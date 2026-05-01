Luego de una larga espera por saber quiénes eran los finalistas de la categoría Acordeón Juvenil, en el Festival Vallenato, en tarima fueron anunciados los nombres de Richard José Sardo Carrillo, Emanuel Antonio Maestre Álvarez, Francisco Alberto Niebles, Samuel Arzuaga Robles, y Martín Elías Vitola López, quienes se dieron duelo ante el jurado calificador.

En ese mismo orden se fueron presentando interpretando con gran dedicación y firmeza los aires de son, merengue, puya, paseo y son, acompañados de caja y guacharaca.

De estos cinco excelentes acordeoneros, el primer lugar se lo llevó Samuel Arzuaga Robles, de 16 años, y oriundo del municipio de San Diego, comunidad que junto a sus familiares respaldó cada una de las presentaciones, desde la primera ronda.

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Samuel estuvo acompañado por el cajero Maicol David Watt Batista y el guacharaquero Sebastián Andrés Ramírez Peña, con quienes demostró cómo es interpretar el acordeón conservando las raíces tradicionales del vallenato.

El aire de paseo lo hizo con ‘Cariñito’ de Julio de la Osa; el merengue con ‘Que Dios te lo pague’ de Carlos Araque; el son con ‘El tigre de uña roma’ de Pacho Rada, y la puya ‘El carrito viejo’ de Rafael ‘Wicho’ Sánchez.

El segundo puesto fue para Emanuel Maestre Álvarez, proveniente de Montería, Córdoba; y el tercer lugar lo alcanzó Richard José Sardoth Carillo, de 15 años, oriundo de Maicao, La Guajira.