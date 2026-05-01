Los últimos serán los primeros, es algo bíblico y en la noche de este jueves en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ esta premisa se cumplió en la gran final del concurso de acordeonero Aficionado, en el que Romario Morón Bertel quien fue el último en presentarse entre los cinco finalistas, se alzó con el triunfo.

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Oriundo del municipio de La Paz, Cesar, Morón logró imponerse en una reñida competencia que dejó en el segundo lugar a Carlos Lúquez y en el tercer puesto a Juan López, dos contendores que también demostraron alto nivel en el escenario de Valledupar.

“Estoy muy feliz, muy contento. De verdad que esto es una competencia muy exigente, muy dura, y gracias a Dios hoy logramos ese bonito objetivo”, expresó el nuevo soberano aficionado, visiblemente emocionado tras escuchar el veredicto final y recibir la ovación de un escenario que lució a reventar y que esperaba también por ver la actuación de artistas de la talla del venezolano Dany Ocean, Aria Vega, Silvestre Dangond e Iván Villazón.

Jeisson Gutierrez Romario Morón, nuevo Rey Vallenato Aficionado.

Inicialmente dedicó el triunfo a su abuelo en el cielo y a todas las personas que oraron por él para poder completar su misión.

Romario no es ajeno a las raíces profundas del vallenato. Durante sus primer contacto con los medios de comunicación, destacó la influencia de la emblemática dinastía López, a la que considera su “columna vertebral” musical. “Esa hermosa dinastía la llevamos en la sangre. Gracias a esos grandes maestros que hicieron el vallenato de la manera más bonita, nosotros también podemos representarlo así, destacó a Navín López a Miguel López a Álvarito López”, afirmó.

Su formación ha estado guiada por reconocidos maestros como Miguel López, Juan Díaz y Navín López, además de la inspiración constante en leyendas como Luis Enrique Martínez y Emiliano Zuleta.

Un camino de constancia

Antes de alcanzar este importante título, Morón ya había cosechado triunfos en distintos festivales regionales. “Actualmente soy rey en La Paz, he sido rey en Teorama, Norte de Santander, y en muchos municipios cercanos”, contó el flamante rey aficionado.

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Su proceso artístico también incluye un proyecto musical junto a Daniel Castro, con quien lleva cuatro años trabajando de manera constante.

El digitador destacó el papel fundamental de su familia en este logro: “El respaldo de mi familia lo fue todo. Sus oraciones y aplausos me hicieron sentir muy respaldado”.

Un repertorio que conquistó

Para esta final, Morón eligió un repertorio que rindió homenaje a los clásicos del género: interpretó el paseo ‘Mi visita’ de Julio de la Ossa, el merengue ‘Rosita’ de Luis Enrique Martínez, el son ‘Qué bonita es la vida’ de Adolfo Herrera y la puya ‘Cuando suena la corriente’.

En tarima estuvo acompañado por Juan José Arzuaga en la caja y José Montero en la guacharaca, músicos provenientes de su tierra y de municipios cercanos, quienes fueron pieza clave en la solidez de su presentación.

Seguridad en medio de la presión

Aunque reconoce la exigencia del certamen, Morón aseguró que siempre tuvo confianza en su preparación. “Jamás estuve confiado, pero sí seguro de nosotros. hicimos una presentación muy bonita. Siempre hay presión porque no es fácil, pero Dios derramó su gracia sobre nosotros y ahí están los resultados”.

Con este triunfo, Romario Morón Bertel se lleva una corona y de paso sino el reconocimiento de todo un país que sigue encontrando en el vallenato una expresión viva de su identidad cultural. Su nombre empieza ahora a sonar con fuerza, como el acordeón que hoy lo convierte en rey.

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Tras alcanzar la segunda plaza Carlos Lúquez se mostró agradecido con el Festival Vallenato. “Gracias por este hermoso reconocimiento, me siento orgulloso de este reconocimiento”.

Finalmente Juan López que obtuvo la tercera plaza dijo: “Gracias Valledupar y vamos por más, esto es un proceso largo, pero vamos por el camino correcto”, dijo el búcaro desde la tarima.