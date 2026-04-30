Por trabajos de mantenimiento en el norte de Barranquilla, la empresa Air-e anunció que habrá suspensión del suministro de energía para este viernes en varios sectores de la ciudad.

De acuerdo con la compañía, las obras se concentrarán en la carrera 47 con la calle 67, en donde se cambiarán redes eléctricas y se instalará un nuevo transformador, entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

De igual manera, se realizarán breves maniobras en los circuitos América Norte y Puerta de Oro 5, para desarrollar labores de lavado de aisladores, entre las 5:30 de la mañana a 6:00 de la mañana y de 2:00 de la tarde a 2:30 de la tarde.

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En el caso del circuito América Norte, habrá una suspensión del suministro de energía en los siguientes sectores: La Campiña; sector comprendido desde la calle 84 hasta la calle 85, desde la carrera 57 hasta la carrera 64 (Riomar–Alto Prado); sector comprendido en la carrera 53 desde la calle 82 hasta la calle 84 (Alto Prado);

Sumado a esto, en el sector comprendido desde la calle 82 hasta la calle 84, desde la carrera 47 hasta la carrera 52 (San Vicente–Alto Prado); sector comprendido desde la calle 80 hasta la calle 82, desde la carrera 43 hasta la carrera 47 (Granadillo–América) y sector comprendido desde la calle 93 hasta la calle 96, desde la carrera 43 hasta la carrera 46 (Tabor).

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También es posible que puedan presentarse interrupciones entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, en caso de sobrecarga en los circuitos América Norte y San Salvador.

Adicionalmente, en el circuito Puerta de Oro 5, se suspenderá el suministro de energía en la carrera 46, vía a Puerto Colombia, entre el kilómetro 2 al 13.