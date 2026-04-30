En medio del fervor que despierta el Festival de la Leyenda Vallenata, el cantante Rafa Pérez presenta su nueva producción discográfica ‘En tiempo real’, un álbum que apuesta por la esencia del folclor y que también rompe esquemas al mostrar, sin maquillaje, todo su proceso creativo.

Le puede interesar: Karol G agota en horas las entradas de los tres conciertos que dará en diciembre en Bogotá

En conversación con EL HERALDO, el artista explicó que el concepto del álbum nace precisamente de la transparencia: “Hemos documentado todo en tiempo real, desde la escogencia de las canciones hasta los arreglos musicales. Vivimos juntos en una casa estudio con la agrupación, y ahí nacieron todas las ideas”, relató.

La propuesta de ‘En tiempo real’ se sostiene en una premisa clara: capturar la música tal como sucede. Rafa y su equipo grabaron las canciones en vivo dentro de un estudio profesional, manteniendo la calidad técnica, pero sin perder la espontaneidad que caracteriza al vallenato tradicional.

Vea aquí: Concurso de Canción Inédita inició en la Feria Ganadera con versos a Rafa e Israel

“Grabamos como siempre lo hemos hecho, en vivo, pero cuidando los estándares. Es una producción que respira naturalidad”, explicó el artista nacido en Chiriguaná, Cesar.

El proyecto trasciende lo sonoro. Tras la grabación, el artista llevó su música a escenarios europeos para realizar piezas audiovisuales, generando un contraste entre la raíz del vallenato y paisajes internacionales. “Es un mensaje para la música latina: si somos fieles a lo que somos, podemos llevar nuestra cultura a cualquier escenario del mundo”, afirmó.

’Parrandero’, su punta de lanza

Entre los temas que ya destacan se encuentra ‘Parrandero’, del compositor Marciano Martínez, que se ha convertido en uno de los favoritos del público durante el festival.

“Es un paseo vallenato muy de calle, muy de casa. Gracias a Dios ha caído muy bien. Ya es la canción de los parranderos en el Festival”, dijo el cantante.

Lea también: Ricardo Arjona hace historia en Bogotá: confirma sexta fecha en el Movistar Arena

El álbum reúne además a importantes autores del género como Rosendo Romero, Chiche Maestre, Fabián Corrales y Tico Mercado, junto a nuevas voces como John Mindiola.

Precisamente, una de las sorpresas del disco es el tema ‘La familia que soñé’, una canción que ha conectado profundamente con el público. “Nunca se le había cantado así a la familia. Es un mensaje distinto, muy sincero del joven John Mindiola que ha tocado muchos corazones”, expresó Rafa.

Lo “real” como bandera

‘En tiempo real’ también refleja una filosofía de vida. Para Rafa Pérez, mostrar lo cotidiano sin filtros es parte esencial de su propuesta artística.

Le sugerimos: El Binomio de Oro en pleno homenaje festivalero anuncia el álbum ‘Vamos que vamos, Binomio’

“Aquí no hay nada plástico ni planeado. Mostramos nuestro día a día con espontaneidad. Nuestra vida no es perfecta, pero es real, y eso es lo que queremos compartir”, afirmó.

Esa autenticidad, según el artista, incluye tanto los momentos de éxito como las dificultades, siempre con una actitud de gratitud.

Un Festival con sabor a competencia

El lanzamiento del álbum coincide con la participación de su acordeonero, el galapero Juan K Padilla en el Festival de la Leyenda Vallenata, donde busca coronarse rey vallenato.

En otras noticias: 01 de mayo, Día del Trabajador en Colombia: por qué se conmemora

“Es la séptima vez que participa. Tiene la preparación y el talento. Ojalá podamos celebrar al final con una corona, porque se lo merece”, dijo Rafa, quien destacó además el acompañamiento del rey vallenato Sergio Rodríguez en su proceso, quien es el otro digitador de su acordeón y quien en exclusiva le reveló a EL HERALDO que en 2027 participará en el concurso Rey de Reyes.