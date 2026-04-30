Por primera vez desde 2006, Miranda Priestly vuelve a cruzar las puertas de Runway Magazine. Y lo hace en un momento en que la industria editorial está en llamas, los medios impresos agonizan y nadie sabe muy bien cómo seguir adelante. Ese es exactamente el punto de partida de El diablo viste a la moda 2, la secuela que llega este jueves a los cines con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, el mismo elenco de la película original.

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La cinta está dirigida por David Frankel, escrita por Aline Brosh McKenna y producida por Wendy Finerman, el mismo trío creativo detrás del fenómeno de 2006, con la diferencia que ahora los personajes tienen veinte años más de vida encima, y eso cambia todo.

Cuando la primera película se estrenó, el iPhone todavía no existía, las revistas de moda eran el centro gravitacional del mundo del estilo y trabajar en una de ellas era una fantasía aspiracional que millones de personas en todo el planeta abrazaron como propia. Frankel, que lleva un diario desde aquella filmación y todavía recuerda los días más duros de ese rodaje, explica: “El primer iPhone no salió hasta un año después de que se estrenara la primera película, y creo que eso fue el principio del fin. A medida que vimos que el periodismo gráfico seguía cayendo año tras año, tuvo sentido explorar ese cambio”.

La pregunta que movilizó la secuela no fue “¿qué aventura nueva puede tener Andy Sachs (Anne Hathaway)?”, sino algo mucho más perturbador: ¿cómo presenciaría Miranda Priestly (Meryl Streep) el derrumbe de su propio imperio? “La cuestión de cómo Miranda Priestly presidía la caída de su reinado nos resultó fascinante”, dice Frankel. “¿Cuánto tiempo sigues haciendo esto? ¿Cuándo es hora de parar?”.

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Macall Polay/Macall Polay (L-R) Meryl Streep as Miranda Priestly and Stanley Tucci as Nigel Kipling in 20th Century Studios' THE DEVIL WEARS PRADA 2. Photo by Macall Polay. © 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.

20 años después

Meryl Streep describe a su personaje con una mezcla de precisión clínica y humor seco que resulta perfectamente ‘miranda-prieslyesca’. “Probablemente es un poquito más cruel, como yo, porque con el tiempo te importan considerablemente menos los... eufemismos en lo que dices. Es un poco más libre, pero también está colocada de forma más precaria en su mundo, y lo sabe”.

Uno de los guiños de la cinta es que la peluca que Streep usó en el primer filme fue reciclada para esta secuela, pero con menos cabello y un estilo más liso.

Por su parte, Anne Hathaway describe a la Andy de 2026 diciendo que “la Andy que encontramos en El diablo viste a la moda 2 es alguien que se mantuvo fiel a sí misma durante estos veinte años. Tomó decisiones de vida y siguió una dirección en la que creía, y creo que eso la llenó mucho”. No es la misma Andy nerviosa que tropezaba con sus bolsos en los pasillos de Runway, sino una periodista con experiencia, criterio y un sentido de sí misma que se ganó a pulso.

Macall Polay/Macall Polay Emily Blunt as Emily Charlton in 20th Century Studios' THE DEVIL WEARS PRADA 2. Photo by Macall Polay. © 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.

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Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, llegó lejos. Ahora ocupa un cargo de jerarquía en Dior. “Básicamente, tiene poder ahora, que Dios nos ayude” dice. “Creo que ahora está en una posición donde disfruta genuinamente de ejercer ese poder sobre la gente. La mayor ambición de su vida es ser icónica”.

Finalmente, Nigel, el personaje de Stanley Tucci, sigue en la industria cuando todos a su alrededor están tratando de reinventarse. “La moda y los medios cambiaron. Todo es digital, todo está en línea, pero él sigue ahí, trabajando duro”, describe el actor.

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