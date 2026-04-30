El Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ volvió a llenarse de música y todo gracias al acto inaugural de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje al Binomio de Oro de América.

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Allí se abrieron los fuelles del acordeón para sonar los clásicos que crearon el fallecido cantante Rafael Orozco y el acordeonero Israel Romero.

El Congreso de la República le entregó un reconocimiento en grado de comendador al Binomio de Oro, por lo que subió a tarima el senador Didier Lobo para homenajear al acordeonero Israel Romero y a Clara Cabello de Orozco, viuda de Rafael Orozco; la Asamblea del Cesar también reconoció su grandeza y la Alcaldía de Valledupar entregó la medalla de honor María Loperena de Castro a Clara Orozco, mientras que Israel Romero Ospino fue exaltado por su aporte musical.

Por su parte la Fundación de la Leyenda Vallenata lo coronó como Rey Vitalicio y le fue impuesta la corona que lo reconoce como tal. “Primero gracias a Dios, a mis padres que están en el cielo, gracias a Rafael Orozco por ser mi compadre, hermano y amigo, pido un aplauso de pie para él. Yo siempre he dicho que los previos y los homenajes hay que merecerlos para recibirlos, ustedes nos hicieron merecedores de este homenaje que estamos recibiendo hoy por ese apoyo irrestricto durante tanto tiempo (…) Amo a las hijas de Rafa con mi corazón, somos una sola familia, hemos disfrutado momento a momento este festival, en esta ocasión el cariño aumenta y eso nos tiene contentos y agradecidos”, dijo Israel Romero.

Cuando el reloj marcó las 10:12 p. m. sonó el centro orquestal Rafael Orozco de Becerril, dirigida por José Salatiel Madrid González que tuvo como invitados a los cantantes Jorge Clavijo, Yor Ferias, Carlos Eilliano Orozco y Fawel Solano, y a María José Arias, reina menor del acordeón 2025 y a John Olmos Pinedo, rey infantil 2025.

‘Dime pajarito’ fue la primera canción en sonar, un tema que evocó gratos recuerdos entre los binomistas de corazón.

‘Decidí cambiar’, ‘Lo volviste a hacer’, ‘Sombra perdida’, ‘Campanas’, ‘Recorriendo a Venezuela’, ‘Momentos de amor’ y ‘Relicarios de besos’.

Jeison Gutiérrez Israel Romero, homenajeado de la primera noche en el Festival Vallenato 2026.

Revista musical de oro

El escenario se llenó de magia con una revista musical liderada por el acordeonero José Fernando ‘Morre’ Romero, sobrino del Pollo Isra y quien hizo parte del Binomio de Oro. Junto a él más de 20 artistas y acordeoneros respaldaron la propuesta, entre ellos Peter Manjarrés, Wilfrán Castillo, Fabián Corrales, Elder Dayán, Diego Daza, Rafa Pérez, Yader Romero, Jonathan ‘el Meke’ Jaraba, Los K Morales, Natalia Curvelo, Kandy Maku, entre otros.

Dos niños aparecieron en escena para recordar los orígenes del Binomio de Oro del vallenato. Acto seguido apareció Peter Manjarrés para interpretar ‘La creciente’ provocando que los espectadores se pusieran de pie. Jorge Martínez, el imitador de Rafael Orozco de ‘Yo me llamo’ se sumó entonando ‘Relicarios de besos’; Elder Dayán Díaz, heredero musical de Diomedes Díaz enloqueció a todos con su interpretación de ‘Sombra perdida’, clásico creado por la compositora samaria Rita Fernández.

La aparición del Morre Romero le otorgó fidelidad al tema ‘Muere una flor’.

El cantante indígena Kandy Maku respaldado por las notas de la reina mayor del acordeón Wendy Corzo le dieron el toque más raizal a la noche.

Yader Romero, ex integrante de Grupo Kvrass cantó ‘El parrandón’, mientras El Pollo ‘Isra’ daba rienda suelta a su poderosa digitación.

El cantautor urumitero Fabián Corrales también se robó el show con la majestuosa interpretación de ‘No sé pedir perdón’ y ‘Cuando decidas’. Acto seguido el valduparense Diego Daza se sumó con ‘El Higuerón’ y ‘La candelosa’. El sobrino de Rafael Orozco, José Darío Orozco se sumó al emotivo homenaje con ‘El sabroso’. Israel David Romero, hijo del Pollo ‘Irra’ y quien actualmente integra El Binomio de Oro cantó ‘El amor es más grande que yo’.

Rafa Pérez enloqueció con su capacidad interpretativa con el tema ‘Qué será de mí’.

La representación femenina llegó de la mano de Natalia Curvelo a quien le correspondió uno de esos temas más festivaleros ‘De fiesta con el Binomio’. Los K Morales siguieron la fiesta con ‘Ponte chévere’.

Un momento especial ocurrió cuando gracias a la inteligencia artificial Rafael Orozco revivió para cantar ‘El llanto de un rey’. Una imagen viva de Rafa apareció en las pantallas del parque y emocionó a todos los binomistas.