Barranquilla se alista para una noche cargada de emociones con el estreno de “Leo tus labios”, una película colombiana de drama romántico que promete conmover al público con una historia sobre segundas oportunidades, decisiones difíciles y amores que nunca desaparecen.

La premiere se realizará este jueves 30 de abril a las 7:00 p.m. en la Cinemateca del Caribe, donde los asistentes podrán conocer de primera mano una producción que busca posicionarse entre los lanzamientos cinematográficos más destacados de la temporada en la ciudad.

Una historia de amor que regresa dos décadas después

Dirigida por Daniel Bautista y escrita por Julieta Blacher, la cinta narra la historia de Amelia y Silvio, dos personas que, tras casi 20 años sin verse, se reencuentran de manera inesperada.

Lo que parecía una etapa completamente superada resurge con fuerza, despertando sentimientos que ambos creían enterrados y enfrentándolos a una difícil decisión: seguir con las vidas que construyeron o escuchar nuevamente al amor del pasado.

Amelia vive un matrimonio estable, tiene un hijo y comparte su vida con un esposo comprensivo. Silvio, por su parte, también mantiene una relación sólida junto a una mujer amorosa y leal. Sin embargo, el inesperado reencuentro los obliga a cuestionar si los sentimientos de ayer justifican poner en riesgo el presente.

Santa Marta como escenario principal

La película fue rodada en las instalaciones de un emblemático teatro de Santa Marta, espacio que aporta una atmósfera íntima, elegante y profundamente emocional a la narrativa visual.

Con una duración de 147 minutos y en idioma español, la producción apuesta por una puesta en escena sensible y cercana, donde los silencios, las miradas y los dilemas internos tienen un papel protagónico.

Equipo creativo y elenco

“Leo tus labios” cuenta con un equipo técnico de alto nivel:

Dirección: Daniel Bautista

Daniel Bautista Guion: Julieta Blacher

Julieta Blacher Fotografía: Lola Gómez Castello

Lola Gómez Castello Dirección de Arte: Hashly Sánchez Juliao

Hashly Sánchez Juliao Música Original: Carlos Aguera

La producción general está a cargo de Mauricio Ruíz Bejarano, acompañado por los productores ejecutivos Natalia Lara, Jesús D. Álvarez y Alex Rodríguez, bajo el sello de Moviebox Producciones.

En el reparto participan Elian Diosa, George Slebi, Álvaro Benet, Vanina Coral y Jesús Álvarez “El Niño”, quienes interpretan personajes atravesados por la nostalgia, la pasión y los conflictos emocionales.

Del cine a los hogares colombianos

Tras su paso por salas de cine, la película también será transmitida por canales públicos del país, con el objetivo de ampliar su alcance y llevar esta historia a miles de hogares colombianos.

Una invitación a sentir y reflexionar

El estreno contará con presencia de medios de comunicación, influencers y gestores culturales, en una velada que promete reunir a los amantes del cine local y las historias profundas.

“Leo tus labios” llega como una propuesta emocional que invita al espectador a preguntarse qué haría si el pasado regresara cuando parecía definitivamente cerrado.