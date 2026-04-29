A Chalán, uno de los municipios de los Montes de María de Sucre, retornaron los restos de Róbinson Antonio Mendoza Tovar, uno de sus nativos que desapareció hace cerca de 30 años y cuyo cuerpo fue recuperado por la UBPD en el departamento de Casanare.

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A esta zona del país, concretamente a Aguazul, se fue desde septiembre de 1.997 en busca de trabajo para sostener a su esposa y sus cuatro hijos y desde entonces no volvieron a tener noticias de él, hasta hace pocos días cuando fueron notificados del hallazgo de su cuerpo que fue traído al salón parroquial de su natal Chalán, en Sucre, donde recibieron su cuerpo en un pequeño cofre de madera.

Su extensa familia estuvo en la celebración religiosa y luego lo llevaron al cementerio municipal en medio de sentimientos encontrados: las risas, las lágrimas y hasta la gratitud por tenerlo de vuelta.

Los Mendoza Tovar saben que, aun en medio de la tristeza porque Róbinson regresó sin vida, hay motivos para sentir que soltaron la pesada carga de la incertidumbre.

Nidian Navarro Luna, madre de tres hijas de Róbinson, quienes eran solo unas niñas cuando él desapareció, desarrolló a partir de su dolor un liderazgo en la búsqueda que le ha permitido resistir con fortaleza, por eso a quienes sufren como ella el dolor de la desaparición forzada los anima a que “sigan insistiendo, persistiendo en la lucha de encontrar a sus seres queridos, llegando a los sitios, preguntando, dialogando con las personas y así podremos, en conjunto, encontrar a nuestros seres queridos. Así como encontré el mío, quiero que los demás encuentren a sus seres queridos”, dijo la mujer que se compromete a seguir ayudando a que más familias tengan noticias de sus parientes.

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Por su parte, Blanca Inés Arteaga Morales, coordinadora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en Sucre, reconoció la lucha de la familia Mendoza Tovar durante casi tres décadas para lograr el hallazgo de su ser querido.

“La familia participó de manera activa durante todo el proceso de búsqueda, identificación y entrega digna de Róbinson Antonio, de manera que así se fortalece la garantía de participación de las familias buscadoras y la reconstrucción del tejido social de los Montes de María y del golfo de Morrosquillo”, resaltó Arteaga.

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La coordinadora explicó que el proceso de búsqueda de Róbinson fue posible gracias a un trabajo articulado entre los equipos de la Unidad de Búsqueda en Sucre y Casanare. Este último llevó a cabo la intervención forense del Cementerio de Aguazul y recuperó el cuerpo de Róbinson Antonio.