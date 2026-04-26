La Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo ratificó la condena que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Corozal le impuso a un docente por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Lea más: La inauguración del Mundial del Sóftbol en Sincelejo estuvo llena de cultura y tradición

La condena de 14 años de cárcel cobija a Alejandro Miguel Puentes Benítez, de 50 años y residente en el corregimiento Las Llanadas del municipio de Corozal.

El juez Segundo Penal del Circuito de Corozal, Édgar De la Ossa Lambraño, negó la solicitud de nulidad que hizo el defensor de Alejandro Miguel Puentes Benítez como también el subrogado penal de suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria.

De acuerdo con la justicia, los hechos que dieron origen a la sentencia condenatoria se registraron en el año 2016 y anteriores cuando en el corregimiento Las Llanadas, de Corozal (Sucre), el ahora procesado ejercía como profesor de refuerzo académico de dos adolescentes de 14 años a los que accedió carnalmente al interior de un aula de clases donde guardaban las sillas.

Ver más: Colombia debutó con triunfo en el Mundial de Sóftbol ante Sudáfrica

Los menores víctimas, que son familia entre sí, temían narrarle a su abuela lo que les ocurría porque los iban a regañar, además el docente de refuerzo, según los menores que para la época de los hechos tenían 9 años, les ofrecía dinero y además los amenazaba para que no contaran nada de lo que él les realizaba en el lugar donde sus familiares estimaban que estaban recibiendo refuerzos académicos.