El malestar de los usuarios viales en Sucre por las fotomultas que son impuestas en algunos corredores escaló al nivel Nacional a través de la senadora Ana María Castañeda que lo llevó al Congreso.

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Sin embargo, el debate no pudo desarrollarse como estaba previsto por la no presencia de la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a la Comisión Sexta, por lo que la senadora sucreña solicitó el aplazamiento y ahora pasará a la Plenaria del Senado.

Según Castañeda, la medida busca otorgar un alcance nacional a una problemática que afecta a miles de ciudadanos y garantizar que el control político no se quede en la superficie, sino que profundice en las irregularidades operativas que hemos detectado.

Señaló que en el departamento de Sucre, estos sistemas de fotodetección han dejado de ser herramientas de prevención vial para convertirse en mecanismos de captación irregular de recursos.

“Es alarmante observar cómo se ha priorizado el beneficio económico sobre la seguridad de los conductores, especialmente en los corredores viales que conectan a Sincelejo con Corozal, Sampués y el Golfo de Morrosquillo, donde las prácticas indeseables están golpeando directamente la economía y el turismo regional”, señaló.

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Esta situación pone la lupa en la gestión de las entidades de tránsito territoriales, especialmente en Sucre donde presuntamente se estaría utilizando el bolsillo de los sucreños como una fuente de financiación para intereses particulares y campañas políticas.

Esta situación ya ha sido objeto de debate en la Asamblea Departamental de Sucre.