Días después del tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, se pronunció la hermana del atacante.

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La mujer decidió hablar públicamente para cuestionar la información que circula en redes sociales.

Diana Laura Jasso, hermana de Julio César Jasso Ramírez, aseguró que gran parte de lo que se ha difundido sobre el caso no corresponde a la realidad.

Captura de pantalla Mensaje de la hermana del atacante de Teotihuacán

A través de un mensaje, afirmó que “el 90% de la información es mentira” y pidió detener el señalamiento hacia ella y su familia.

Asimismo, expresó su inconformidad con la forma en que se ha manejado el caso en el entorno digital. Señaló que muchas personas han aprovechado la situación para difundir versiones no verificadas, incluso afirmando conocer al agresor sin pruebas.

También dejó claro que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos y que no debe ofrecer disculpas por acciones que no cometió. “Soy una mujer trabajadora”, expresó, al tiempo que pidió respeto para ella y su madre.

Madla Hartz/EFE Peritos forenses y personal de la policía resguardan la zona donde se registró un ataque con arma de fuego este lunes, en la zona arqueológica de Teotihuacán (México).

Según indicó, ambas darán declaraciones más adelante cuando consideren que es el momento adecuado.

Mientras tanto, las autoridades continúan avanzando en la investigación. Durante una conferencia oficial, se mencionó que el caso podría estar relacionado con el fenómeno conocido como “copycat”, en el que una persona replica actos violentos inspirados en hechos similares ocurridos anteriormente.

De acuerdo con los reportes, el ataque se registró el 20 de abril en horas de la mañana. Tras disparar contra varios visitantes, el agresor intentó huir, pero luego se quitó la vida dentro del mismo complejo arqueológico.

Esto se sabe de Julio César Jasso, el asesino de Teotihuacán:



El era una persona con gustos peculiares: era vegano, fanático de Lady Gaga y se hacía pasar por español. En su adolescencia, solía protagonizar discusiones y peleas en línea con fanáticas de Justin Bieber y Katy… pic.twitter.com/kF6aJpupd7 — Una mujer cualquiera (@CualquieraMujer) April 22, 2026

El tiroteo dejó dos personas fallecidas entre ellas una turista extranjera y 13 heridos, incluidos menores de edad.

Luego de los peritajes, el sitio reabrió ese mismo día con medidas de seguridad reforzadas y mayor presencia de autoridades para garantizar la protección de turistas y trabajadores.